Barça - Mónaco, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy

Duelo de alto nivel al Palau

¿Qué decir de las expectativas de este partidazo entre Barça y Mónaco? Pues que en el Palau se van a medir el cuarto y sexto clasificados de la Euroliga separados únicamente por una victoria. Un encuentro en el que ambos equipos se vuelven a ver las caras tras aquella serie de playoff del curso pasado en el que los monegascos se impusieron por un ajustado 3-2 ante un cuadro azulgrana que se quedó a una canasta de regresar a la Final Four de la competición europea