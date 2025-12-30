En Directo
Baloncesto
Barça - Mónaco, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 19ª jornada entre Barça y Mónaco
Barça y Mónaco se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 19ª jornada de la Euroliga.
El regreso de Mirotic
Será un partido especial para un Nikola Mirotic que regresará por segunda vez al Palau Blaugrana tras su salida del Barça el verano de 2023. El curso pasado salió victorioso de se vuelta al feudo azulgrana, ya que Olimpia Milano se impuso al equipo de Joan Peñarroya por 81-94 con 19 puntos del excapitán azulgrana
¡Vuelve Vesely!
A través de los canales oficiales, el Barça ha anunciado que Jan Vesely regresa al roster tras perderse el último partido de Liga Endesa ante Bilbao Basket por un proceso gripal. Una excelente noticia para Xavi Pascual, que recupera a su '5' titular para uno de los duelos más exigentes de toda la campaña
Duelo de alto nivel al Palau
¿Qué decir de las expectativas de este partidazo entre Barça y Mónaco? Pues que en el Palau se van a medir el cuarto y sexto clasificados de la Euroliga separados únicamente por una victoria. Un encuentro en el que ambos equipos se vuelven a ver las caras tras aquella serie de playoff del curso pasado en el que los monegascos se impusieron por un ajustado 3-2 ante un cuadro azulgrana que se quedó a una canasta de regresar a la Final Four de la competición europea
¡EMPEZAMOS!
¡Muy buenas noches! Bienvenidas y bienvenidos al directo de la 19ª jornada de la Euroliga entre Barça y Mónaco. Ambos equipos se miden en el Palau Blaugrana a partir de las 20:30h CET en uno de los mejores partidos que puede ofrecer la competición continental. Tanto azulgranas como monegascos buscarán un triunfo para cerrar de la mejor manera posible la primera vuelta del torneo europeo. ¿En qué momento ha pasado tan rápido el tiempo?
