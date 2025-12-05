El Barça mide su reacción en un exigente test en el 'Infierno serbio'

El Barça disputa esta tarde (20h CET) uno de esos partidos motivantes en una de las atmosferas más desfavorables y complicadas en las que se puede encontrar un jugador de baloncesto. El Estrella Roja contará con un Belgrado Arena lleno hasta los topes en uno de los mejores encuentros que puede ofrecer a día de hoy la Euroliga.

Se miden en la capital serbia un Estrella Roja que llega a la 14ª jornada de la competición europea con el mejor balance de victorias y derrotas (9-4), y un Barça que se planta en la cita con un triunfo menos (8-5) que el equipo de Belgrado, pero con la intención de apuntarse uno de esos triunfos que prácticamente valen doble, y más ante un rival directo.

Pascual, a por su tercera victoria consecutiva

No lo tendrá nada fácil el equipo de un Xavi Pascual que dirige su cuarto partido tras su vuelta, y que busca su tercera victoria consecutiva. Se escapó por la mínima el partido ante Anadolu Efes (74-73), pero el equipo regresó a la senda de la victoria en Europa la semana pasada tras superar en el Palau a Asvel por 88-78. Sin ese tropiezo en Estambul, el Barça estaría líder, pero de poco sirve lamentarse de una derrota en un calendario tan cargado de partidos, en el que el objetivo debe ser no perder la estela de los conjuntos con mejor balance.

Xavi Pascual quiere a todo el equipo implicado y los jugadores ya saben que si esfuerzo no habrá minutos de juego / FCB

"En la Euroliga hay que ir partido a partido y no mirar mucho la clasificación. Hay que intentar ser competitivo todos los días y cada vez que tienes la oportunidad de ganar, hacerlo. Habrá noches que no tendremos la opción, pero cuando la tengamos hay que cogerla", comentó Pascual en la previa. El técnico de Gavà no pudo contar con Darío Brizuela en la última sesión previa al viaje a Belgrado por molestias físicas, y será duda hasta última hora. Por si se une a las bajas ya sabidas de Juan Núñez y Nico Laprovittola, Pascual convocó al serbio Nikola Kusturica, que podría vivir su debut en la Euroliga ante sus compatriotas.

Estrella Roja, el equipo "más en forma" de la Euroliga

Para Pascual, "Estrella Roja es, probablemente, el equipo más en forma de la competición", y razón no le falta. A principios de curso, y con tan solo dos jornadas de Euroliga disputadas, el club destituyó a Ioannis Sfairopoulos en una decisión sorprendente y que pareció precipitada. El griego había sido importante en la confección de la plantilla para la actual campaña, pero en los despachos del club de Belgrado se optó por prescindir del heleno. En su puesto llegó Sasa Obradovic, tras haber salido del Mónaco la pasada campaña, y lo cierto es que la apuesta no pudo salir mejor.

Sasa Obradovic, entrenador del Estrella Roja / EFE

Tras 'palmar' los dos primeros partidos ante Olimpia Milano y Bayern Múnich, siete triunfos consecutivos ante rivales de la talla del Real Madrid o Panathinaikos, y un balance de 2-2 en los últimos cuatro choques, el último saldado con victoria ante Olympiacos por 91-80. En casa, Estrella Roja es uno de los mejores locales con un gran balance de siete triunfos y un único tropiezo.

Los peligros de Estrella Roja

Gran parte de ese buen nivel de Estrella Roja pasa por el gran rendimiento de Jordan Nwora. El alero estadounidense ha encajado a la perfección en el equipo, y con sus 19,4 puntos de media por partido, es el tercer máximo anotador de la competición por detrás de los 20,7 de Nadir Hifi y los 19,9 de Tim Luwawu-Cabarrot. Además de Nwora, los exbaskonistas Chima Moneke (14,1) y Codi Miller-McIntyre (14,1) también están contribuyendo en la parcela ofensiva, mientras que Nikola Kalinic promedia 7,5 tantos y 4 rebotes por duelo.

Chima Moneke es una de las referencias del Estrella Roja / EFE

El 'Infierno serbio' siempre impresiona, pero lo cierto es que al Barça se le da bien Belgrado en los últimos cursos. Esta temporada ya derrotó a Partizán por 76-78, mientras que la pasada campaña, el conjunto azulgrana se impuso a domicilio por 94-98 gracias a una exhibición de Kevin Punter, autor de 26 puntos y dos triples trascendentales que sellaron el triunfo.