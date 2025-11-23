El Barça, sin margen de error en Gran Canaria

El Barça afronta esta tarde (19h CET) la siempre exigente visita al Gran Canaria Arena para medirse al cuadro insular. El conjunto azulgrana se enfrenta al equipo de Jaka Lakovic con un mínimo margen de error en esas aspiraciones para ir enderezando la dinámica en la Liga Endesa y no comprometer el billete para la próxima edición de la Copa del Rey.

El triunfo en la anterior jornada ante Baskonia (91-83) dio oxígeno a un equipo que atesoraba cuatro derrotas tras las primeras seis jornadas ligueras. El Barça tomó la decisión de destituir a Joan Peñarroya como técnico, y bajo las órdenes de Òscar Orellana, se logró una victoria balsámica ante los vitorianos para empezar a engordar el casillero de victorias en la ACB.

Pascual en busca de su primera victoria

Hoy, ya con Xavi Pascual en el banquillo en su regreso a la Liga Endesa, el técnico de Gavà buscará su primer triunfo en esta segunda etapa en la entidad azulgrana, tras el tropiezo del pasado jueves en Estambul a manos del Efes (74-73). Una derrota que el equipo debe dejar atrás lo antes posible, para centrarse en una ACB exigente y que no espera a nadie.

Tras más de tres horas de vuelo desde la capital catalana hasta el archipiélago canario, el equipo llegó a mediodía, y tras un breve descanso, se ejercitó en la cancha anexa del Gran Canaria Arena. Pascual pidió dos horas de pista, dejando claro que esos 120 minutos de trabajo son esenciales para seguir implementando su idea y su táctica en el roster azulgrana.

Reencuentro Pascual-Lakovic

Delante, el Barça tendrá a un Gran Canaria con el que comparte el mismo balance de victorias y derrotas (3-4), y que está entrenado por un Jaka Lakovic al que se puede considerar discípulo de Xavi Pascual. Ambos formaban parte de aquel Barça que levantó en 2010 la segunda Euroliga de la sección, y a la exitosa trayectoria del técnico catalán, el camino en los banquillos del esloveno no se queda atrás, con la consecución de la Eurocup en 2023, competición en la que fueron finalistas el pasado curso.

Xavi Pascual y Jaka Lakovic se verán las caras el próximo domingo en el Gran Canaria - Barça de Liga Endesa / Josep Maria Arolas

"Todos conocemos a Xavi, lo exitosa que fue su etapa en Barça, el técnico que es, muy metódico, muy estructurado y muy bueno. No vamos a descubrir hoy nada nuevo, es un excelente entrenador. Y nosotros, a prepararnos para un partido muy duro y muy exigente contra un equipo que creo que es el que más talento ofensivo que tiene en España", comentó Lakovic en la previa. El esloveno ha sufrido durante toda la semana por la salud de su gran estrella en lo que va de ACB, un Isaiah Wong que, junto a Andrew Albicy, ha pasado un virus estomacal. El escolta estadounidense está en 13,7 puntos por partido en Liga Endesa, y tras participar en el último entrenamiento, todo apunta a que estará disponible para enfrentarse al Barça.

Regreso al 'amargo' Gran Canaria Arena

El conjunto azulgrana regresa a un Gran Canaria Arena del que guarda un recuerdo agridulce de la pasada campaña. En un partido a vida o muerte para estar en la última Copa, los de Peñarroya se impusieron al cuadro insular por 74-77 gracias a los 22 puntos de Kevin Punter y a los 18 de Chimezie Metu. Un mes más tarde regresaron al pabellón canario en busca del título, pero se despidieron de la competición copera el primer día, tras caer ante La Laguna Tenerife por 91-86.

Joel Parra y Justin Anderson, en la última Copa del Rey / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

La primera vuelta de la ACB se acerca a su ecuador, y en caso de equilibrar a cuatro el balance de victorias y derrotas, llovería mucho menos para el Barça en ese camino hacia el Roig Arena el próximo mes de febrero para disputar la Copa. Pero tras el pésimo inicio del equipo en la Liga Endesa, el margen de error es mínimo, y en Gran Canaria, el conjunto catalán tiene una excelente oportunidad para confirmar el cambio de dinámica en la competición doméstica.