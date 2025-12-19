Un Barça a toda máquina quiere doblegar a un peligroso Baskonia

La locura de encuentros en este mes de diciembre no se detiene, aunque el conjunto de Xavi Pascual parece llevarlo muy bien. Y es que el Barça acumula nada menos que siete encuentros consecutivos con victoria y este viernes, ante Baskonia en el Palau (20.30), va a por la quinta consecutiva en la Euroliga, todo un record.

Un momento estelar del equipo azulgrana, que con la nueva filosofía de Xavi Pascual, ha conseguido poner a todo el equipo en la misma órbita y el resultado es que el grupo trabaja a destajo, especialmente en defensa, mientras encuentra muchas opciones ofensivas, lideradas por dos ‘killers’ como Will Clyburn y Kevin Punter.

El Barça ha pasado de arrancar la nueva emporada renqueante, especialmente en la Liga Endesa, a convertirse en una locomotora a pleno rendimiento, a la que parece difícil detener ahora mismo, no importa incluso con ausencias importantes en el equipo.

Pascual exprime del primero al último

El éxito hay que atribuirlo al técnico que ha logrado sacar lo mejor de los grandes jugadores de la plantilla, despertar a otros, pero quizá el factor determinante es que también está involucrando a todos los actores secundarios rindiendo a gran nivel, lo que permite al equipo jugar a una misma velocidad de crucero del primer al último minuto.

La motivación es máxima en la plantilla, del primer al último jugador / FCB

La intensidad de este equipo tiene el riesgo de que pueda llevar a lesiones, como las que ya está viviendo con Shengelia, Vesely o Laprovittola, pero lejos de bajar la guardia, el equipo ha mantenido el nivel lo que le convierte en un conjunto muy fiable.

Fruto de ese momento tan brillante y efectivo, este Barça ya ocupa la segunda posición en la clasificación (11-5) empatado con el Valencia Basket, y a un solo triunfo del Hapoel Tel Aviv, al que amenazan el liderato si continúan esta marcha.

Mantener la efectividad, clave

Aunque mantener ese nivel de efectividad no se presenta nada fácil y menos con la visita al Palau este viernes del Kosner Baskonia (20.30) un equipo que ha ido claramente de menos a más, para remontar posiciones.

Brizuela ya anota con regularidad y también se aplica en defensa, como pide el técnico azulgrana / FCB

El conjunto del italiano Paolo Galbiati, lograba una victoria importante este miércoles con la visita al Fernando Buesa del AS Mónaco (85-73), que claudicó en Vitoria, en un gran momento de este Baskonia, que ha sumado seis victorias de los últimos 10 encuentros después de arrancar con un doloroso 0-6.

Pero con el regreso de la lesión de Trent Forrest tras nueve partidos KO, la confianza de Markus Howard, y los puntos del francés Luwawu-Cabarrot, y la llegada de los interiores Eugene Omoruyi y Gytis Radzevicius, el equipo ha dado un vuelco completo y llega al Palau dispuesto a sorprender a los blaugrana.

Paolo Galbiati ha recuperado la confianza de su equipo y tras superar al AS Mónaco se presenta en el Palau con ganas de sorprender / EUROLEAGUE

Todo el grupo 'enchufado'

Pascual teme este partido porque sabe de la dificultad del rival, aunque podría tomar un poco de aire con el regreso de Jan Vesely y el de Nico Laprovittola, que sin duda serían dos novedades importantes de cara al duelo.

Aunque el técnico azulgrana mira por encima de los nombres y prefiere centrarse en el equipo porque sabe que si no van todos en la misma página será complicado afrontar momentos como el actual, donde hay tantos partidos seguidos y que necesita a todos preparados mental y físicamente par asumirlos.

Ante un equipo físico como el Baskonia, el Barça necesitará mostrar su versión más intensa, especialmente en defensa, para neutralizar a sus anotadores y con el objetivo de seguir ‘secando’ al rival en ataque, donde ha reducido la anotación rival en casi 15 puntos. Hasta un jugador poco implicado en defensa como Willy Hernangómez, ha mostrado su mejor versión en los últimos encuentros.

Willy Hernangómez es de los jugadores que han dado un paso al frente con la llegada de Xavi Pascual / FCB

Momento dulce en ataque

El ataque blaugrana vive un momento dulce, personificado en Will Clyburn, con una media de 14,5 puntos, y Kevin Punter (14), aunque también se ha subido al carro de la anotación un Darío Brizuela que ha ganado confianza en la pista y eso se traduce en puntos.

El regreso de Nico Laprovittola si finalmente se confirma, añadirá poder anotador a los blaugrana, que esperan otro lleno en el Palau para otra noche mágica de este Barça que no parece nada dispuesto a levantar el pie del acelerador mientras el cuerpo aguante.