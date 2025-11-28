El Barça machaca al Real Madrid en la segunda edición del Clásico de filiales

El Barça Atlètic consiguió un triunfo más que solvente (69-93) en su visita a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Se trata del segundo clásico de la historia de los filiales, y ambos se han saldado con triunfo barcelonista. El único precedente entre ambos equipos fue en la primera vuelta, en un partido que se disputó en el Palau Blaugrana el pasado 31 de octubre, y que terminó con triunfo local (81-73). Los azulgranas, liderados por un espectacular Joaquim Boumtje Boumtje, que acabó el choque con 29 puntos y un recital de triples, consiguieron encarrilar el encuentro desde bien pronto.

Real Madrid - Barça Atlètic (baloncesto, Liga U22), 28/11/2025 LIGA U22 RMA 69 93 BAR Alineaciones REAL MADRID, 69 (12+15+23+19): Alonso (1), Amosov (17), Grivalds, Krohnert (8), Frolov (14), Tavier, Rupérez (6), Kutluay (2), Bjelic (9), Diarra (6) y Hadi (6). BARÇA, 93 (28+21+27+17): Filba (4), González (3), Kusturica (7), Dabone (16), Keita (9), Keita (11), Boumtje Boumtje (29), Kone (14), Montaner García, Poza Cervantes y Ferreras Camarero.

Un primer cuarto demoledor fue la primera muestra de lo que sería el partido, un vendaval azulgrana que atropelló al Real Madrid. El 12-28 que registraba el luminoso al término de los primeros diez minutos fue una losa demasiado grande para el equipo madridista, que fue superado en prácticamente todas las facetas del juego.

La explosión de triples de Boumtje Boumtje

Una de las claves del partido fue el increíble acierto que tuvo el Barça, especialmente en la primera mitad. Los azulgranas llegaron al descanso registrando un magnífico 62% (10/16) en tiros de tres. El segundo cuarto dejó un intento de remontada del Real Madrid, que quería volver a reengancharse al partido, pero ahí emergió la figura de Boumtje Boumtje. El estadounidense protagonizó un auténtico recital en el lanzamiento desde más allá del 6,75, acabando el partido con un increíble ocho de once en triples.

Al descanso se llegó con un marcador de 27-49, con un Barça que dominaba a su rival en prácticamente todos los aspectos. Tras el paso por vestuarios, el Real Madrid intentó igualar las fuerzas y consiguió reducir la desventaja de la mano de Egor Amosov, que ante la baja de Izan Almansa (convocado por Chus Mateo para la selección española absoluta), tuvo que dar un paso adelante.

Sin embargo, el Barça no quería complicarse la vida y rápidamente recuperó el dominio en el juego. Hombres como Mohamed Dabone, Sayon Keita o Kone fueron importantes para el cuadro azulgrana.

El último cuarto fue el más igualado de los cuatro, condicionado claramente por la diferencia que reflejaba el marcador. El Real Madrid consiguió vencer en el último parcial (19-17), pero no evitó la derrota a costa de un Barça que se coloca líder en solitario, con una victoria que le permite seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria del Grupo A de la Liga U22. El balance de los azulgranas es de siete triunfos y un tropiezo.