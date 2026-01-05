Barça - Maccabi Tel Aviv: horario y dónde ver por TV la 20ª jornada de la Euroliga

Barça y Maccabi Tel Aviv se enfrentan este martes 6 de enero en el Palau Blaugrana en la 20ª jornada de la Euroliga. Después de dos tropiezos consecutivos en la máxima competición continental, el equipo de Xavi Pascual quiere recuperar la senda de la victoria en Europa. Para ello, deberá superar al conjunto israelí en un encuentro que se jugará a puerta cerrada por motivos de seguridad.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Maccabi Tel Aviv y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Un Maccabi al alza en Europa

El Barça comienza la segunda vuelta de la fase regular de la Euroliga con un test exigente. Hace semanas, Maccabi deambulaba en la parte baja de la clasificación aparentemente sin rumbo. Pero el regreso del equipo a Tel Aviv ante su afición ha hecho que la situación para el conjunto de Oded Kattash haya cambiado casi por completo. Además, Maccabi también se beneficia de situaciones como las que vivirá en el Palau, jugando partidos fuera de casa sin público rival.

El Barça ya ganó en Belgrado al Maccabi en el partido de la primera vuelta de la Euroliga, y ahora piden que se suspenda el del Palau / EUROLEAGUE

Regresando al terreno deportivo, Maccabi llega al Palau en 14ª posición con un balance de ocho victorias y 11 derrotas, pero sin perder de vista las posiciones de Play-In. En la pasada jornada cayeron en Múnich ante el Bayern de Svetislav Pesic por 95-71, pero antes de ese tropiezo en Alemania, los de Tel Aviv acumularon cinco triunfos consecutivos ante Zalgiris, Asvel, Dubai, Valencia Basket y Partizán, al que batieron por 87-112 en el estreno de Joan Peñarroya al frente del equipo serbio.

El Barça busca regresar a la senda de la victoria en Europa

Por lo tanto, el Barça está avisado de que se mide a un Maccabi que ha resurgido de su mala campaña en Europa, y que deberá dar su mejor versión si quiere sumar el 13º triunfo continental del curso para seguir en la parte alta de la clasificación. Una victoria que serviría para acabar con esa mala racha de dos tropiezos consecutivos en Euroliga ante Fenerbahçe (72-71) y Mónaco (74-90), sin olvidar que se trata de los dos últimos finalistas de la competición.

Xavi Pascual, en la victoria del Barça ante el Real Madrid / ACB Photo - Borja B. Hojas

Los líderes del Barça

Kevin Punter es el máximo anotador del Barça en la Euroliga, con una media de 15,5 puntos por partido, seguido de Tornike Shengelia, con 12,9. En el último encuentro continental ante Mónaco, Darío Brizuela fue el máximo anotador azulgrana, con 25 puntos. Quedará por ver si la 'Mamba Vasca', que se perdió el último partido de Liga Endesa ante el Real Madrid por un proceso gripal, puede estar a disposición de Pascual, al igual que Jan Vesely, que fue ausencia por el mismo motivo.

En cuanto a Maccabi, Lonnie Walker (15,3), Roman Sorkin (13,5) y Jaylen Hoard (13,1) son los máximos artilleros del equipo que dirige Kattash. En el partido de la primera vuelta, el Barça se llevó el triunfo en Belgrado por un contundente 71-92.

Tornike Shengelia, en el partido de Euroliga de la primera vuelta ante Maccabi / Euroleague

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE MACCABI TEL AVIV

El partido entre Barça y Maccabi Tel Aviv de la 20ª jornada de la Euroliga se disputa en el Palau Blaugrana este martes 6 de enero a partir de las 20:30 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Maccabi Tel Aviv correspondiente a la 20ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.