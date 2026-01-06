En directo
Baloncesto
Barça - Maccabi Tel Aviv, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 20ª jornada entre Barça y Maccabi Tel Aviv
Barça y Maccabi Tel Aviv se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 20ª jornada de la Euroliga.
Asens: "Queremos denunciar el silencio complice del Barça. Si hemos salido de Eurovision, si estamos pidiendo que Israel no participe en la próxima vuelta, (1:56) ¿por qué seguimos tolerando que Israel participe en la Eurolliga?"
Las palabras de Asens
"También queremos denunciar la actitud de pasividad del Barça, porque no ha hecho nada para impedir este partido. El club podría haber pedido la expulsión y la suspensión tanto del Maccabi como del resto de equipos de Israel, siguiendo el mismo criterio que se aplicó con Rusia. No lo han hecho, no han tenido ningún gesto"
VESELY IN, BRIZUELA OUT
Ahora seguimos con las declaraciones del eurodiputado Asens, pero antes, hay noticia en el terreno deportivo. Acaba de anunciar el Barça que Jan Vesely estará disponible para medirse al Maccabi tras superar su proceso gripal, mientras que Darío Brizuela, todavía convaleciente, es baja
Sigue Jaume Asens
"El crimen de genocidio es el más grave de todos, y además se llevan décadas de ocupación y apartheid. ¿Por qué no se hace con Israel, si además, no forma parte de Europa? Es una anomalía, un doble rasero que queremos denunciar"
Habla Jaume Asens
"Es una vergüenza que no se aplique el mismo criterio que se utilizó en su día con Rusia. La Euroliga expulsó a los equipos rusos, algo que no se ha hecho con Israel. ¿Por qué, cuando los crímenes que está llevando a cabo Israel son más graves?"
El eurodiputado Jaume Asens, presente en la protesta
"Hemos salido a la calle para expresar nuestro rechazo al partido que jugarán Barça y Maccabi. Es una vergüenza que se tolere una operación de blanqueo a Israel, que intenta instrumentalizar el deporte para normalizar el exterminio a un pueblo entero"
Nuestros compañeros David Rubio, Joaquín Soneira y Gorka Urresola se encuentran en la protesta por la disputa del Barça - Maccabi.
Este es el ambiente que hay en las inmediaciones del Palau Blaugrana.
Protestas delante del Palau
A poco más de una hora para que arranque el partido en el Palau, hay una fuerte presencia policial alrededor del pabellón azulgrana. Por el momento, la protesta cuenta con un número muy reducido de manifestantes que están pronunciando cánticos a favor del pueblo palestino y en contra de Israel
¡ARRANCAMOS!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos a este directo en el que contaremos todo lo que ocurra en el Barça - Maccabi Tel Aviv correspondiente a la vigésima jornada de la Euroliga, la primera de la segunda vuelta. El partido arranca a las 20:30h, pero estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las inmediaciones del Palau Blaugrana, donde hay preparada una protesta por la disputa del encuentro ante el conjunto israelí. Un partido, cabe recordar, que se disputa a puerta cerrada por motivos de seguridad.
