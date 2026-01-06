Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barça - Maccabi Tel Aviv, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la 20ª jornada entre Barça y Maccabi Tel Aviv

Tomas Satoransky, en un partido con el Barça

Tomas Satoransky, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Marc del Río

Marc del Río

Barça y Maccabi Tel Aviv se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 20ª jornada de la Euroliga.

