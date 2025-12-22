El Barça - Maccabi de Tel Aviv, declarado partido de alto riesgo

La comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el partido FC Barcelona-Maccabi de Tel Aviv de la Euroliga de baloncesto, del próximo 6 de enero.

Desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza, las reacciones provocadas por la participación de equipos israelíes en distintos deportes han motivado la declaración de alto riesgo.

Esta declaración obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, así como separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de acceso y el refuerzo de sus despliegues preventivos en los referido a la vigilancia de las hinchadas, informa el Ministerio del Interior en un comunicado.

Puerta cerrada

Hace algunos días, el club blaugrana anunció que el partido se jugaría a puerta cerrada y sin público para evitar cualquier tipo de altercado.

”El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga, que debe enfrentar al Maccabi Rapyd Tel Aviv en el Palau Blaugrana el próximo 6 de enero, se jugará a puerta cerrada”, decía el comunicado oficial del Barça.

“El Club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de Alto Riesgo, y así se ha trasladado al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, así como el correcto desarrollo de éste, tal y como ya han hecho otros equipos de Euroliga esta temporada”, añadía la nota.

“El Club devolverá la parte proporcional del importe del partido a todos aquellos socios y socias abonados al baloncesto para la temporada 2025-2026, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada. En el caso de compra individual de la entrada, el Club devolverá su importe de forma íntegra”, finalizaba.