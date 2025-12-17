¡El Barça-Maccabi se jugará a puerta cerrada!

El encuentro de Euroliga correspondiente a la Jornada 20 entre el Barça y el Maccabi Tel Aviv que se disputará el próximo 6 de enero, Día de Reyes, se jugará sin aficionados en las gradas, según anunció en un comunicado el conjunto azulgrana esta misma tarde.

”El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 20 de la Euroliga, que debe enfrentar al Maccabi Rapyd Tel Aviv en el Palau Blaugrana el próximo 6 de enero, se jugará a puerta cerrada”, decía la nota.

“El Club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de Alto Riesgo, y así se ha trasladado al Cuerpo de Mossos d'Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, así como el correcto desarrollo de éste, tal y como ya han hecho otros equipos de Euroliga esta temporada”, comentaba la nota.

“El Club devolverá la parte proporcional del importe del partido a todos aquellos socios y socias abonados al baloncesto para la temporada 2025-2026, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada. En el caso de compra individual de la entrada, el Club devolverá su importe de forma íntegra”, finalizaba la nota.