Barça - Maccabi: Alerta máxima en el Palau

El Palau Blaugrana vive un día de Reyes triste y atípico. A partir de las 20:30h (CET), Barça y Maccabi Tel Aviv se enfrentan en la vigésima jornada de la Euroliga en un partido que se disputará a puerta cerrada por motivos de seguridad. Una medida adoptada por el club azulgrana para garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro, ante posibles protestas por la situación bélica que se vive en Palestina, con Israel como protagonista.

Unas 150 entidades, más los grupos de animación del Barça, pidieron hace días que el partido no se disputase. Algo que el club no puede hacer ante las consecuencias deportivas y económicas que podrían acarrear de una Euroliga que, pese a todo lo que ha ocurrido en estos años, ha mantenido a los clubes hebreos en sus competiciones a diferencia de lo que hizo con los rusos en 2022, y que a día de hoy siguen expulsados.

Maccabi vuelve a disputar sus partidos como local en Tel Aviv ante su público / Euroleague

A puerta cerrada en España

Los equipos israelíes, que ya volvieron a jugar en sus pabellones con público hace semanas, están encontrando en España una situación favorable. Tras lo ocurrido en algunos eventos deportivos como La Vuelta, los clubes no están arriesgando a que pueda pasar algo grave en sus pabellones y deciden no contar con público. Algo que perjudicó en su día a Valencia Basket ante Hapoel Tel Aviv en la Euroliga (93-100), en una medida que en Catalunya también tuvieron que tomar hace unos meses Baxi Manresa ante Hapoel Jerusalén en Eurocup, o el Joventut contra el Hapoel Holon en la BCL.

El hecho de volver a jugar en su pabellón y ante su gente se ha traducido en una 'resurrección' del Maccabi en la Euroliga. La escalada en la clasificación del equipo de Oded Kattash ha sido espectacular, con cinco victorias en los últimos seis partidos europeos hasta alcanzar la 14ª plaza, con un balance de 8 victorias y 11 derrotas.

Tomas Satoransky, ante Maccabi Tel Aviv / Euroleague

Lonnie Walker, la gran amenaza

Una remontada sustentada por su gran líder, un Lonnie Walker que promedia 15,3 puntos de media por partido en Euroliga, y que será duda hasta última hora por una lesión en el hombro producida la pasada jornada ante el Bayern Múnich. Además, el Barça tendrá que tener cuidado y tratar de parar a Roman Sorkin (13,5) o Jaylen Hoard (13,1), claves en el '5' y el '3'.

En cuanto al Barça, la participación de Darío Brizuela y Jan Vesely en el partido también será duda hasta los compases previos en función de como evolucione ese proceso gripal que ambos sufren. El pívot checo se ejercitó en la sesión posterior a la brillante victoria en el Clásico ante el Real Madrid.

Tornike Shengelia, en el partido de Euroliga de la primera vuelta ante Maccabi / Euroleague

Volver a la buena línea en Euroliga

Un partido con el que el conjunto azulgrana arranca la segunda vuelta de la competición europea con la misión de volver a la senda de la victoria en la Euroliga, tras los dos últimos tropiezos ante Fenerbahçe (72-71) y Mónaco (74-90), que no empañan la buena trayectoria de los azulgranas en el torneo. No hay que olvidar que los catalanes, con 12 victorias y siete derrotas, tan solo están un triunfo por detrás de los líderes Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv.

El Barça guarda un gran recuerdo del partido de la primera vuelta, jugado en Belgrado y con Joan Peñarroya todavía al frente del equipo. Los azulgranas se pasearon en la Pionir para imponerse por 71-92, en un duelo en el que Willy Hernangómez fue el 'MVP' gracias a sus 19 puntos y siete rebotes. El del Maccabi será el primero de los tres partidos que disputará el conjunto de Pascual esta semana, en un Palau por el que pasarán también Partizán (09/01 20:30h CET) y Covirán Granada (11/01 17h CET).