El Barça llega a la final sin complejos: Ya sabe lo que es ganar al Valencia Basket

Este jueves arranca en el Roig Arena la final de la Liga Endesa en la que estará un Barça que no parecía contar entre los favoritos a disputarla, pero que se ha ganado el derecho de luchar por el título después de dos eliminatorias impecables, apeando a dos conjuntos que estaban a un gran nivel como UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, aunque ahora llega el reto más complicado, doblegar al Valencia Basket.

El conjunto de Xavi Pascual ha tenido unos días para preparar la serie definitiva y lo hace con la confianza de estar jugando a un gran nivel, y convencidos que tendrán sus opciones ante un Valencia Basket que está jugando un basket relumbrante, aunque ahora tendrá enfrente a un Barça que llega preparado para el envite.

Y es que los blaugrana le tienen ganas al conjunto de Pedro Martínez, especialmente por su último duelo en el Palau, en el encuentro aplazado que cerraba la fase regular de la temporada y donde el conjunto ‘taronja’ pasó por encima de los blaugrana con un resultado tan amplio como inesperado: 77-102.

Pascual ha preparado la final a conciencia y quiere irse con la que sería su quinta Liga de azulgrana / Manuel Bruque / EFE

Un último duelo para olvidar

Fue, de lejos, la peor actuación del Barça bajo los mandos de Xavi Pascual, que no dudó en calificar que “hemos hecho el ridículo” en un duelo dónde al Barça no le salió nada y el cuadro de Pedro Martínez se paseó por completo, dejando además establecida la clasificación final que llevó a los azulgranas al quinto puesto.

Pero no todo han sido derrotas ante el Valencia Basket, a pesar de ese borrón en el Palau el pasado 31 de mayo. También ha habido buenas victorias, del Barça, concretamente dos de los cuatro enfrentamientos ante el conjunto valenciano.

El cuadro de partidos de la final de la Liga Endesa / ACB

Dos de esos duelos se vivieron casi de manera consecutiva. El primero de ellos llegó el cinco de octubre pasado en Liga Endesa, en el partido que abría la nueva temporada y cuando todavía estaba al frente del equipo Joan Peñarroya y que acabó con triunfo local en el Roig Arena, por 93-81.

Triunfo en el Palau

Pero apenas cinco días después, el 10 de octubre, el Valencia Basket visitaba el Palau y el conjunto azulgrana superaba a los de Pedro Martínez (108-102) con un grandioso Kevin Punter, que finalizaba con 27 puntos y 31 de valoración, doblegando a los visitantes en un buen duelo conjunto del Barça.

Eran los inicios de la temporada, aunque ya con Xavi Pascual en el banco, llegaba la victoria más imponente ante un Valencia Basket rodado, y lo lograba en el Roig Arena el pasado 19 de marzo, al imponerse con un marcador bajo, 62-66, con gran actuación de Joel Parra, con 14 puntos y 19 de valoración, dejando a los ‘taronja’ muy por debajo de sus prestaciones anotadoras, una de sus grandes armas y sin acierto en el triple (6 de 27).

A ganar en el Roig Arena

Una victoria que seguramente habrán analizado en el Barça, con su capacidad de frenar el juego vertical de Valencia, y dejarlo sin opciones de anotar a toda velocidad, frenando su ritmo y dificultando su poder desde el triple, una de sus principales armas que están luciendo en cada encuentro del play-off.

Si el Barça quiere ganar la Liga Endesa deberá frenar a Jean Montero, el autentico 'killer' que ya destrozó al Joventut en 'semis' / ACB

Jean Montero tuvo entonces un partido discreto, y ese es ahora el objetivo de nuevo, frenar al dominicano que está siendo un autentico ‘killer’ desde el triple, con su juego eléctrico, sus penetraciones y su capacidad de generar juego a sus compañeros.

Unos duelos que sirven para abrir las expectativas del Barça, que se ha marcado como objetivo llevarse un triunfo del Roig Arena en al menos, uno de los dos duelos, para tener sus opciones en el Palau. Lo lograron en su momento, y ahora se vuelven a ver capacitados para repetir. Una final dónde no hay nada decidido por mucho que Valencia haya mostrado su inmenso poder. El Barça también lo tiene, y mucho.