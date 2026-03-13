Al Barça sólo le vale ganar al Hapoel sin el apoyo del Palau

El Barça afronta la recta final de la temporada regular de la Euroliga con cinco de los ocho encuentros restantes en el Palau, algo que deben aprovechar los de Xavi Pascual si quieren estar en los puestos que dan acceso al play-off, el objetivo que se ha marcado el conjunto azulgrana en un final de la fase regular muy igualada donde todo es posible.

Y la primera premisa para los blaugrana es amarrar los partidos que se juegan en el Palau empezando por el de esta noche (20.30) donde el equipo azulgrana deberá hacer frente al Hapoel Tel Aviv sin aficionados en las gradas después que se decidiera evitar posibles incidentes con la visita de un equipo israelí, al igual que sucedió con la presencia del Maccabi Tel Aviv, y que acabó con victoria del Barça.

"Estamos perjudicados por no poder jugar ante nuestro público, es algo negativo", decía Xavi Pascual en la previa. "Nos hemos de centrar en el partido que tenemos, todos los jugadores están entrenando bien. Es de las mejores plantillas de Europa, además han hecho dos fichajes más. Reflejan su potencial en el mercado y su interés en quedar arriba. Es un aspirante a todo, tenemos las mismas victorias y es un partido muy importante para nosotros. Esperamos reencontrarnos con la victoria lo antes posible", comentó Pascual.

Los blaugrana deben conjurarse por la victoria aunque no cuenten con el apoyo de la grada, que siempre es un plus para el equipo / FCB

Evitar un tropiezo en casa

Los de Xavi Pascual no pueden permitirse un tropiezo más en casa después de haber dejado escapar cinco encuentros y más, después de acumular tres derrotas consecutivas en la competición europea que le han llevado a perder posiciones en la clasificación con más equipos entrando en la ecuación de los play-offs.

El Hapoel Tel Aviv, que ha tenido que dejar su pista de juego por el conflicto bélico, también está inmerso en la lucha por una de las plazas de play-offs, y cuenta con 17 victorias, igual que el Barça, aunque con dos partidos menos, por lo que es imperativo superarles hoy en el Palau para recortar diferencias.

El Barça necesita la aportación de todos, y jugadores como Parra deben ser importantes en este tramo final de la temporada / FCB

Los de Dimitris Itoudis no están pasando por el mejor momento de juego, con una sola victoria en los últimos cinco encuentros, lo que llevó a rumorear la salida del entrenador griego, que no se ha producido y seguro que vendrán con ganas de sorprender al Barça a pesar de su irregularidad. En la última jornada se impuso al Armani Milán (92-86) para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Muchas estrellas

Un equipo plagado de grandes jugadores fichados a golpe de talonario por el multimillonario israelí, Ofer Yannay, que ha logrado los servicios de estrellas como Vasilije Micic, o Elijah Bryant, además de añadir más poder interior en las últimas semanas para lograr un puesto en los play-offs.

El Barça deberá hacer frente al cuadro israelí sin Nico Laprovittola, aunque parece que recupera a Darío Brizuela, que no estuvo disponible en el partido ante el Río Breogán, pero ha entrenado con normalidad y estará disponible.

Micic es el gran peligro de un Hapoel que ha perdido fuelle en las últimas semanas como le ha sucedido al Barça / EUROLEAGUE

El que se une al grupo es Daniel González, para ocupar el puesto de ‘Lapro’, y que tratará de ayudar si es necesario a Tomas Satoransky y Juani Marcos en el ‘back court’, aunque posiblemente será Myles Cale el que tenga más minutos de juego, posiblemente en el puesto de ‘dos’ tras su gran actuación en Lugo.

Con la recta final de la Euroliga, llega el momento de la verdad y el Barça debe dar un paso al frente para intentar asegurar una plaza entre los seis primeros y evitar el play-In, para las dos plazas finales. Ganando en casa los cinco encuentros que le restan, el trabajo estará muy avanzado, pero hay que evitar cualquier sorpresa, empezando esta noche en un Palau vacío, que no ayudará desde luego al equipo para lograr el objetivo.