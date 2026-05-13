Al Barça sólo le vale ganar en Granada

La Liga Endesa alcanza el momento culminante de la temporada regular dónde se están decidiendo los puestos de cara al play-off y el Barça de Xavi Pascual está inmerso en esa lucha por quedar lo más arriba posible en la tabla.

Los blaugrana, que actualmente ocupan la cuarta plaza, con 21 victorias y nueve derrotas, no puede permitirse ningún traspié en estos encuentros que cierran la temporada regular, y menos hacerlo este miércoles, en su visita a un equipo que se está jugando sus últimas opciones de seguir en la Liga, el Covirán Granada.

Pascual tiene claro que les espera un partido muy complicado ante el conjunto granadino que sigue todavía con vida después de sus últimas tres victorias aunque su situación es prácticamente límite, ya que un triunfo blaugrana este miércoles en la pista de Covirán (19.30) les llevará directamente al descenso.

El Barça tiene que aprovechar un Juan Núñez que ha mostrado una clara mejora en los últimos encuentros / FCB

Prohibido perder

El Barça tiene que centrarse en su objetivo que es sumar un nuevo triunfo y meter más presión a los equipos que tiene por delante. El Barça se encuentra empatado con Valencia Basket (21-9), aunque a los blaugrana les espera un duelo clave ante el conjunto de Pedro Martínez, que se está jugando sus opciones de estar en la Final Four ante el Panathinaikos.

En caso de imponerse al cuadro ‘taronja’, los de Pascual les superaría en la clasificación, aunque deberían esperar que el UCAM Murcia, segundo clasificado(22-8) 'pinchase’ en alguno de los partidos que le restan para cerrar esta temporda regular.

Willy y Fall deben seguir jugando a un gran nivel para cubrir la ausencia de Vesely / FCB

En esta situación de igualdad, una derrota en Granada dejaría a los blaugrana con muy pocas opciones de remontar puestos, por lo que la mirada está centrada en no dar opciones al cuadro nazarí y salir con un nuevo triunfo que tendrían que rematar este domingo en su visita a otro equipo complicado como La Laguna Tenerife.

Sin bajar la guardia

Una tensión en la clasificación que obliga al Barça a no tomarse ni un respiro y por ello el equipo volverá a salir concentrado como lo ha hecho en los últimos encuentros, y buscando la aportación colectiva, que le ha estado funcionando al técnico y que espera tenga continuidad en su visita de hoy a Granada.

Dani González podría tener otra oportunidad ante el Covirán Granada / FCB

El Barça sigue contando con muchos problemas de lesiones. A la baja de Will Clyburn, siguen estando en el ‘dique seco’ Jan Vesely, que anunciaba precisamente este martes su intención de retirarse a final de temporada, además de Tomas Satoransky, y el joven Nikola Kusturica, recuperando de un esguince que se hizo en la final del Campeonato de España Sub18.

La última pérdida llegó en el duelo ante el San Pablo Burgos con la lesión del base Juani Marcos, aunque apunta a que estará disponible, con un Nico Laprovittola, que ya está más cerca de volver con el equipo pero todavía no está a punto.

Pascual cuenta con la efectividad de Shengelia y Punter, y con un Juan Núñez que ya demostró estar recuperando su juego a gran velocidad.Ante la ausencia de Vesely, también ha ganado protagonismo Youssoupha Fall y un Willy que también ha subido el nivel de juego. Para cubrir las bajas, Pascual ha vuelto a convocar a Dani González y Sayon Keita.