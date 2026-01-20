Al Barça se le sigue escapando el deseado pívot... ¡y ya van tres!

Después de muchos debates, el Barça parece haber tomado la decisión de acometer el refuerzo para las posiciones interiores que pidió sin suerte Joan Peñarroya desde la grave lesión de Chimezie Metu y que supuestamente prometió Joan Laporta a Xavi Pascual antes de su fichaje.

Ahora el problema (serio) es elegir al jugador idóneo en una posición para la que tendría que haber llegado Yoan Makoundou (el AS Monaco le cerró la puerta) y en la que terminó quedándose Youssoupha Fall después de que se anunciase su marcha bastantes semanas antes.

Los principales condicionantes de Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández son las limitaciones económicas y la imposibilidad de incorporar a un estadounidense al tener ya a Will Clyburn, Myles Cale y Miles Norris. Se podría traer, pero habría que descartar a dos en cada duelo de Liga Endesa.

Willy Hernangómez y Jan Vesely, los dos referentes del Barça en la 'pintura' / JAVI FERRÁNDIZ

El caso es que van pasando las semanas y los equipos de Euroliga siguen reforzándose con jugadores que podrían resultar útiles. El caso más sangrante es el del gabonés Chris Silva (AEK Atenas), un jugador al que detectaron los 'scouters' azulgranas antes de que se postulase en el mercado.

El poderoso 'Cotonou' de 29 años y 2,03 metros (es más 'cuatro' que 'cinco') acabó fichando por el Fenerbahçe de Jasikevicius, pese a que fue el Barça el que lo vio primero, si se permite esta expresión. Era una opción muy apetecible.

Otro nombre propio era el brasileño Bruno Caboclo (ala-pívot y pívot de 30 años y 2,08 metros). Tras promediar 10,8 puntos y 4,8 rebotes el curso pasado en el Hapoel Tel-Aviv (campeón de la Eurocopa), el club israelí lo cortó en octubre tras lesionarse para tres meses. Estaba en la órbita del CSKA Moscú, pero se adelantó el Dubai y este martes podría estar ya en el Palau.

Xavi Pascual mira muy hacia arriba para saludar a Fall / FCB

El primer jugador por el que trascendió el interés del Barça fue el ala-pívot bosnio con pasaporte italiano Amar Alibegovic (30 años y 2,06 metros). Tras ascender a la Serie A italiana con el Trapani, el pasado 3 de enero fichó por el Coviran Granada y promedia 9,3 puntos, 4,7 rebotes y +7,0.

Con Willy Hernangómez y el frágil Jan Vesely como referentes en una posición en la que Fall aporta sobre todo en la Liga Endesa y Sayon Keita aún debe ganar mucho peso, urge fichar y Xavi Pascual insiste en hacerlo, pero... ¿a quién? A Silva, a Caboclo y a Alibegovic, no.