Un Barça lanzado busca su próxima 'víctima' en Manresa

El Barça ha cogido velocidad de crucero en la nueva etapa de Xavi Pascual en el banquillo blaugrana, en el que acumula siete victorias consecutivas y con la más convincente lograda este pasado viernes, dónde dio cuenta de uno de los grandes de la Euroliga, el Olympiacos de Bartzokas (98-85).

Un Barça inspirado en ataque con un Will Clyburn de MVP y un Kevin Punter también con la confianza a tope, lideraron al equipo blaugrana que también dio una lección defensiva ante uno de los mejores equipos europeos, dejando a estrellas como Vezenkov, Dorsey o Fournier en números más que discretos.

En una sintonía total con el Palau, algo que ha recuperado Xavi Pascual, los azulgrana ofrecieron toda una exhibición como vienen haciendo en los últimos encuentros de Euroliga, con victorias consecutivas ante ASVEL, Partizan y Olympiacos y que han llevado al equipo hasta una destacada tercera plaza (10-5), empatados con Valencia Basket, y a un triunfo del Hapoel Tel Aviv (11-4).

Una dinámica espectacular

En una dinámica espectacular y de confianza de todo el grupo, el Barça no tiene tiempo de disfrutar de esa gran victoria porque este mismo domingo le espera otro reto en la competición doméstica ante el BAXI Manresa (19.00h) donde el equipo de Pascual no puede fallar si quiere estar en la próxima Copa del Rey.

El Barça tendrá que partirse la cara en Manresa, como lo hizo con la visita del Olympiacos / FCB

Una visita al Nou Congost siempre es un reto para el Barça, que a pesar de contar con una plantilla superior, deberá igualar y superar la intensidad del equipo de Diego Ocampo, que sabe que su única opción para vencer a los blaugrana es meter mayor intensidad.

Los manresanos ya lograron imponerse al Barça la temporada pasada (85-72) y además lo hizo por partida doble al superar también al equipo de Joan Peñarroya en el Palau (92-103). El BAXI no llega en su mejor momento en Liga, con derrotas consecutivas ante Unicaja y Joventut, aunque sí que rehizo el camino en la Eurocup después de una convincente victoria ante el lider, el Cedevita Olimpia (99-82) para sumar su quinto triunfo.

El BAXI, con bajas, pero sin miedo

En ese momento álgido en Europa, pero con necesidad de ganar partidos en la Liga Endesa (3-6), el BAXI tratará de frenar a una locomotora que llega a toda velocidad, y que frenarla se antoja muy complicadoy más con bajas sensibles en el juego exterior.

Diego Ocampo quiere presentar batalla al Barça, aunque sabe que no será nada fácil / BAXI

Pascual no quiere confianzas, y volverá a exigir a sus jugadores un plus de intensidad y garra, y es que el calendario no permite relajación y menos en la Liga Endesa donde el Barça ocupa la séptima posición (5-4) después de tres triunfos consecutivos ante Bakonia, Gran Canaria y Morabanc, que les ha permitido remontar el vuelo.

Una oportunidad para seguir creciendo ante un rival correoso, antes de afrontar otra semana temible con doble enfrentamiento de Euroliga ante Paris Basketball y Baskonia, y rematarlo con la visita al Joventut, el domingo, 21