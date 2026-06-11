Un Barça lanzado busca dejar encarrilado el pase a la final de la Liga Endesa

El Barça luchará contra su mejor versión esta tarde, a partir de las 20h (CEST) en el segundo duelo de semifinales del play-off de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife. Xavi Pascual y sus jugadores no tuvieron piedad de los tinerfeños en el primer duelo, y pasaron el rodillo para terminar imponiéndose por un contundente (100-67).

Ahora bien, el cuadro azulgrana 'tan solo' cuenta con un 1-0 en la serie, por lo que deberá olvidar la solvencia y la facilidad con la que batió al equipo de Txus Vidorreta en el primer asalto, obligándose a volver a disputar un encuentro sólido y serio durante los 40 o más minutos que dure.

Txus Vidorreta y Marcelinho Huertas, en el primer partido de la eliminatoria / Dani Barbeito

Una actuación muy convincente en el primer asalto

El Barça tratará de repetir las virtudes exhibidas en el primer partido. No hubo color en la batalla por el rebote (42-28), imponiendo los jugadores azulgranas una superioridad física que debe ser una de las claves del equipo catalán en ese camino hacia la final. Los locales rozaron el 50% de acierto en el tiro exterior (13/27), mientras que la buena defensa exterior y el poco acierto visitante desde el 6,75, les dejó en un discreto 3/18.

Además, el primer partido ante los aurinegros plasmó que Pascual tiene a toda la plantilla enchufada. La holgada victoria en el primer partido permitió aligerar algo la rotación de alguno de los puntales del equipo, pero de los 100 tantos anotados, 65 fueron de jugadores del banquillo. El Barça perdió 11 balones, pero no concedió ningún punto tras pérdida, y tan solo encajó ocho al contraataque.

Histórico Brizuela

El Barça se agarra al gran momento de Darío Brizuela. La 'Mamba Vasca' se exhibió ante los laguneros, con 18 puntos, logrando su anotación más alta en un partido de play-off de la Liga Endesa. Tornike Shengelia se acercó a las dobles figuras, con 14 tantos y siete rebotes, siendo el azulgrana más valorado (24), y Nico Laprovittola firmó otra actuación muy precisa desde el triple, con cuatro aciertos exteriores y 12 puntos.

Darío Brizuela firmó su mejor partido histórico en el play-off de la Liga Endesa / Dani Barbeito

Un Tenerife que solo puede ir a más

Bien hará el Barça de no fiarse de La Laguna Tenerife. Su rival estuvo desconocido y no pudo repetir la gran versión con la que eliminaron al Real Madrid en cuartos. Jaime Fernández (2), Marcelinho Huertas (8) y Patty Mills (9) no alcanzaron la decena de puntos, mientras que Tim Abromaitis y Aaron Doornekamp tuvieron la pólvora mojada desde el 6,75. Kevin Yebo sí que estuvo en sus números (16 puntos y seis rebotes), y una de las misiones de Pascual debe ser la de intentar minimizar el daño del pívot germano en la zona.

El Barça necesita el apoyo de su afición, y el Palau aspira a ser el de las grandes noches europeas. No se ha superado la barrera de los 5.000 espectadores en los últimos tres partidos (4.703 ante Valencia Basket, 4.982 contra UCAM Murcia y 4.571 en el primer duelo ante Tenerife), y el equipo se ha ganado contar con el empujón del público culé ante una oportunidad de oro, como la que vive la sección, de regresar a una final de la Liga Endesa tres años después.

El Palau espera vivir una noche mágica con el conjunto azulgrana / Dani Barbeito

No aspira a haber cambios en la rotación, con las presumibles ausencias de Juan Núñez y Miles Norris en la convocatoria de Pascual. El inicio de la serie fue sensacional, pero toca olvidar, volver a bajar al barro, e intentar que cuando suene el bocinazo final, el Barça haya colocado el segundo punto en la eliminatoria para viajar a Tenerife con el billete para la final prácticamente encarrilado.