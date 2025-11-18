El Barça lanza promociones exclusivas para llenar el Palau en la vuelta de Xavi Pascual

El Barça ha puesto toda la carne en el asador para estar a la altura de la expectación que genera el regreso de Xavi Pascual al Palau Blaugrana, donde ya fue entrenador entre 2008 y 2016, llevando al equipo a su máximo esplendor.

Ahora vuelve tras sus etapas por Grecia y Rusia con el objetivo de devolver la ilusión a un equipo que no termina de levantar cabeza después de una racha discreta de resultados.

Habrá que esperar aún una semana para verlo de nuevo en el banquillo del Palau. Antes, el Barça afrontará dos salidas: este jueves ante el Anadolu Efes, en Euroliga, con la idea de prolongar la buena dinámica iniciada tras los triunfos frente a Bayern y Bologna, coincidiendo justo después del despido de Peñarroya, y el domingo frente al DreamLand Gran Canaria, buscando aproximarse por fin a los puestos de playoff.

Joan Laporta y Xavi Pascual se vuelven a reencontrar en el Barça / FCB

La fecha marcada en rojo será el miércoles 26 de noviembre, cuando los azulgranas recibirán al ASVEL Villeurbanne. “El primer partido en el Palau será muy especial. La gente del Palau es extraordinaria, pero exigente”.

“El ADN que hemos tenido durante tantos años debe estar siempre por delante de todo. Tenemos que volver a crear ese sello que ilusione al aficionado y lo haga sentirse identificado con el equipo”, declaró Xavi Pascual tras firmar el contrato ayer hasta 2028.

El Barça también ha puesto de su parte para que el regreso sea una fiesta. El club ha ajustado los precios de las entradas a niveles muy asequibles para asegurar un lleno en una cita tan especial.

Las más baratas, con visibilidad reducida, cuestan solo 3 euros, mientras que las de visibilidad completa se venden por 15. Un movimiento acertado del club, que confía en que esta segunda etapa sea tan exitosa como la primera.