El Barça se lanza a por Moses Wright

El Barça está dispuesto a dar un golpe sobre la mesa en el baloncesto europeo para lograr a uno de los mejores pívots de la Euroliga. En una temporada en la que los tres interiores azulgranas (Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall) terminan contrato, el equipo de Xavi Pascual necesita nuevas referencias en la posición de '5'. Y desde Grecia, surge la información del interés en un pívot que encajaría a la perfección en el Barça como es el estadounidense Moses Wright.

Según apunta el periodista Sotiris Vetakis, el conjunto catalán se encuentra en la 'pole' para hacerse con los servicios del pívot de 27 años y 2,06 metros de altura que milita actualmente en el Zalgiris Kaunas. Wright, que llegó a Lituania el pasado verano tras temporada y media en Olympiacos, firmó únicamente un curso con el equipo de Tomas Masiulis, por lo que llegaría libre a la capital catalana.

Jan Vesely y Moses Wright, en un Barça-Olympiacos de la pasada temporada / Valentí Enrich

Una gran temporada en Zalgiris

Wright, que esta temporada está promediando 13 puntos y 6,2 rebotes por partido en la Euroliga, es uno de los pívots más completos del viejo continente. Un jugador que conoce a la perfección sus virtudes para explotarlas en pista. Un '5' que intimida en defensa, que corre rápido la pista gracias a sus cualidades físicas, y que es prácticamente imparable en la pintura rival, así como una 'bestia' en esa pelea por el rebote (7º máximo reboteador en la Euroliga). Puede jugar por encima del aro y tiene algo de mano desde más allá del 6,75, aunque su especialidad es terminar con dureza en el aro rival.

Vetakis apunta a que el Barça es el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios de Wright, aunque todavía no estaría cerrado ningún acuerdo: "En estos momentos, diría que el equipo de Xavi Pascual es el favorito para adquirir al estadounidense que está haciendo una muy buena temporada en Zalgiris", comentó el periodista en el podcast 'Scorakias'.

Moses Wright, junto a Sylvain Francisco y Dustin Sleva / Euroleague

"Favoritos" para cerrar su fichaje

"Todavía no han firmado el contrato, pero son los favoritos. El jugador ha mostrado interés, le gusta la oportunidad y el Barça probablemente esperará las propuestas finales y verá como evoluciona el mercado", comenta el comunicador griego.

Además, no hay que perder de vista un detalle que hace todavía más atractivo a Wright en clave Barça. Nacido en Raleigh, Carolina del Norte, el pívot estadounidense cuenta con un pasaporte chipriota, algo que le libraría de ocupar plaza de extracomunitario. A día de hoy, el cuadro catalán tiene a Miles Norris, Myles Cale y Will Clyburn como jugadores 'extras': los dos primeros terminan contrato este curso, y el alero tiene un año más firmado.

Moses Wright está firmando una campaña sensacional en Zalgiris / Zalgiris

Quedará por ver como avanza la operación, y si Wright acaba tomando el mismo camino que realizó Brandon Davies en 2019, cuando cambió Kaunas por Barcelona. Hace semanas, surgió el nombre de su compañero Sylvain Francisco para convertirse en el '1' de garantías de Pascual para la próxima campaña, si bien es cierto que el director de juego galo desmintió la información y recientemente ha cambiado de agente.

Francisco, Luwawu-Cabarrot y Wright, posibles refuerzos para la 26/27

Wright y Francisco, de Zalgiris, y Tim Luwawu-Cabarrot, de Kosner Baskonia, son los nombres que han sonado con más fuerza de cara a reforzar el proyecto azulgrana la próxima temporada. El alero francés también queda libre a finales de junio, y el periodista Òscar Herreros apuntó hace unos días que el Barça es el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios.