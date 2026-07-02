El Barça se lanza a por Isaac Bonga

El Barça sigue trabajando en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada y uno de los jugadores en los que ha puesto los ojos el conjunto azulgrana es el alero alemán Isaac Bonga, que ha realizado una gran campaña en el Partizan.

Bonga, de 2,04, tiene una oferta del cuadro serbio para seguir aunque todo apunta a que el jugador tiene la intención de salir y buscar un nuevo destino, entre ellos la NBA, a la que esperaba este 1 de julio para entrar en el mercado de agentes libres.

Aunque Bonga, que se encuentra muy agusto en la Euroliga, puede continuar en alguno de los grandes de Europa y el Barça ya le ha hecho llegar una oferta que puede hacerle pensar: tres años de contrato garantizados con cantidades cercanas al millón de euros.

Bonga se trata de un alero alto muy resolutivo, que puede anotar y rebotear / EUROLEAGUE

Un alero cotizado

El jugador de 26 años se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado europeo tras una temporada excepcional con el Partizan de Belgrado. Casi todos los aspirantes de la Euroliga han mostrado interés en su situación. Además del Barça, ya se han postulado por su fichaje Olympiacos, Panathinaikos, y el último en subirse al carro es el Real Madrid.

Bonga despertó un gran interés entre los equipos de la NBA durante la temporada 2025-26, y varios de ellos consideraron ficharlo a mitad de temporada.Sin embargo, el Partizan rechazó la posibilidad de su salida. Al no contar con una cláusula de rescisión en la NBA durante la temporada en su contrato, que se extiende hasta 2027, el club serbio decidió retener a uno de sus jugadores más importantes durante un tramo crucial de la campaña.

Bonga fue uno de los jugadores clave en el oro conseguido en el Eurobasket el pasado verano / FIBA

Durante la temporada 2025-26 de la Euroliga, promedió 10,0 puntos, 5,6 rebotes, 1,5 asistencias, 0,9 robos y 14,3 de valoración en 28 minutos de juego, consolidándose como uno de los mejores aleros bidireccionales de la competición. Antes de la temporada, Bonga fue nombrado Mejor Jugador Defensivo del EuroBasket 2025 tras ayudar a Alemania a conseguir la medalla de oro.

En la final del torneo contra Turquía, ofreció una de las mejores actuaciones del torneo, anotando 20 puntos con un perfecto 4 de 4 en triples, además de cinco rebotes y tres asistencias.

Antes de regresar a Europa, Bonga jugó cuatro temporadas en la NBA tras ser seleccionado en el puesto 39 del Draft de la NBA de 2018. Durante su carrera en la NBA, jugó para Los Angeles Lakers, Washington Wizards y Toronto Raptors.