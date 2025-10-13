El Barça no puede lamerse las heridas: tres partidos más en una semana

El ritmo frenético que impone competir en la Euroliga y la Liga Endesa no pemite dormirse en los laureles ni tras una gran victoria como se consiguió ante el Valencia Basket, ni tampoco mortificarse demasiado tras caer en el estreno liguero en el Palau ante el Hiopos Lleida.

Cada temporada es una carrera de largo recorrido y sacar conclusiones tan pronto resulta un tanto aventurado, por lo que toca centrarse en cada encuentro e intentar coger velocidad de crucero en estas primeras semanas con las máximas victorias posibles.

Mientras en la Euroliga ha empezado con buen pie con dos victorias importantes ante equipos de nivel como Panathinaikos y Valencia Basket, en la Liga Endesa no se han estrenado (0-2), precisamente en la competición donde el equipo flaqueó el año pasado.

Competir al máximo nivel en Liga Endesa y Euroliga no es nada fácil pero el Barça no puede renunciar a ninguno / Valentí Enrich / SPO

Mal inicio liguero

Desde luego no es un buen comienzo con dos derrotas consecutivas, pero hay tiempo para rehacer el camino porque no se puede permitir el equipo de Peñarroya abandonarse en la competición nacional algo que le penalizó en exceso el año pasado y hay que aprender de los errores.

Pero hay poco margen para el análisis porque en menos de 72 horas ya tienen un duelo complicado en Belgrado, donde se medirán este martes al Maccabi Tel Aviv en el Alexander Nikolic Hall, y apenas 48 horas después y con un largo viaje hasta Dubai para medirse al debutante en la Euroliga.

Toca recuperar la confianza porque vienen tres partidos complicados / Valentí Enrich / SPO

Para cerrar la semana, otro duelo explosivo en casa del Unicaja de Málaga, en busca de una desesperada victoria para abrir el casillero en Liga Endesa. No hay tiempo para lamentaciones, pero sí aprovechar cada momento para corregir aspectos del juego a la carrera.

No hay más opción en este inicio de temporada. Hay que jugar y ganar el máximo número de partidos porque la tranquilidad de los resultados permitirá trabajar mejor en las próximas semanas.

Peñarroya espera que los jugadores reaccionen después de una dolorosa derrota ante Hiopos / Valentí Enrich / SPO

De lo contrario, llegarán los nervios y la sensación de desastre se instalará demasiado pronto, cuando el equipo necesita asentarse y crecer antes de poder juzgar si podrán estar en la lucha por todas las competiciones o volverá a ser una campaña de sufrimiento extremo y decepción.