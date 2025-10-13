Baloncesto
El Barça no puede lamerse las heridas: tres partidos más en una semana
El conjunto azulgrana recibió un botefón con su derrota en casa ante el Hiopos Lleida, pero no hay tiempo para lamentaciones. Tres partidos esperan como visitantes en los próximos días
El ritmo frenético que impone competir en la Euroliga y la Liga Endesa no pemite dormirse en los laureles ni tras una gran victoria como se consiguió ante el Valencia Basket, ni tampoco mortificarse demasiado tras caer en el estreno liguero en el Palau ante el Hiopos Lleida.
Cada temporada es una carrera de largo recorrido y sacar conclusiones tan pronto resulta un tanto aventurado, por lo que toca centrarse en cada encuentro e intentar coger velocidad de crucero en estas primeras semanas con las máximas victorias posibles.
Mientras en la Euroliga ha empezado con buen pie con dos victorias importantes ante equipos de nivel como Panathinaikos y Valencia Basket, en la Liga Endesa no se han estrenado (0-2), precisamente en la competición donde el equipo flaqueó el año pasado.
Mal inicio liguero
Desde luego no es un buen comienzo con dos derrotas consecutivas, pero hay tiempo para rehacer el camino porque no se puede permitir el equipo de Peñarroya abandonarse en la competición nacional algo que le penalizó en exceso el año pasado y hay que aprender de los errores.
Pero hay poco margen para el análisis porque en menos de 72 horas ya tienen un duelo complicado en Belgrado, donde se medirán este martes al Maccabi Tel Aviv en el Alexander Nikolic Hall, y apenas 48 horas después y con un largo viaje hasta Dubai para medirse al debutante en la Euroliga.
Para cerrar la semana, otro duelo explosivo en casa del Unicaja de Málaga, en busca de una desesperada victoria para abrir el casillero en Liga Endesa. No hay tiempo para lamentaciones, pero sí aprovechar cada momento para corregir aspectos del juego a la carrera.
No hay más opción en este inicio de temporada. Hay que jugar y ganar el máximo número de partidos porque la tranquilidad de los resultados permitirá trabajar mejor en las próximas semanas.
De lo contrario, llegarán los nervios y la sensación de desastre se instalará demasiado pronto, cuando el equipo necesita asentarse y crecer antes de poder juzgar si podrán estar en la lucha por todas las competiciones o volverá a ser una campaña de sufrimiento extremo y decepción.
- Matías Fernández-Pardo, el jugador que ha rechazado cuatro veces a la selección española
- El futuro de Lewandowski se aleja del Barça
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- Resultados del Mr Olympia 2025: Classic Physique, Open, 212, Men's Physique y ganadores de todas las categorías
- Julia Cañas, doctora en neuroftalmología, tajante sobre las gafas amarillas de Marcos Llorente: 'No sirven para nada
- Me llamó Guardiola, pensaba que era una broma y le dije que estaba ocupado
- Jan Virgili valida la estrategia de Deco
- Unai Simón, sobre el homenaje a Palestina en San Mamés: 'Me dio mucha pena que no se viera en televisión