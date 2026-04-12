El Barça se lame las heridas para acabar con un pobre Bilbao Basket

El Barça se apuntó la 18ª victoria de la temporada en Liga Endesa en uno de los mejores partidos del conjunto azulgrana en lo que va de curso. Los de Xavi Pascual superaron con autoridad (90-61) a un Bilbao Basket que nunca tuvo opción de victoria en el Palau y que pagó los platos rotos de su adversario tras las últimas derrotas en Euroliga. Cuatro jugadores del Barça superaron los 10 puntos anotados, en una tarde en la que Youssoupha Fall se fue hasta los 17 puntos, bien acompañado por Joel Parra y sus 16.

El Barça tardó muy poco en olvidar la decepción vivida en Mónaco el pasado viernes, y ante Bilbao, firmó una de las mejores primeras partes de la temporada. Pascual salió con todo, y Tornike Shengelia y Will Clyburn fueron los encargados de liderar las primeras ventajas azulgranas (12-4).

Superiores desde el inicio

Los visitantes, que tardaron casi cuatro minutos en sumar sus primeros puntos, sufrían muchísimo en ataque, mientras que en defensa, el plan de Ponsarnau no lograba desconectar la inspiración del conjunto catalán. Tan solo Martin Krampelj lograba anotar con cierta regularidad, pero el Barça puso el broche a diez grandes minutos iniciales con un par de triples de Darío Brizuela y Joel Parra (21-7).

Joel Parra, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Youssoupha Fall fue el primer cambio en el '5' para dar descanso a Jan Vesely, y el senegalés aprovechó la oportunidad haciendo mucho daño en la pintura vasca. El Barça se iba de 20 (29-9), Bilbao seguía sin reacción, y el Palau le brindó a Juan Núñez una cálida ovación en su regreso al feudo azulgrana, en el que no jugaba desde antes de la Copa del Rey de 2025.

Juan Núñez volvió a jugar en el Palau / Valentí Enrich

Pascual pudo estirar la rotación, y el Barça mostró solidez durante los 20 minutos, sin altibajos, y marchándose a vestuarios con un +18 (41-23) que empezaba a encarrilar el duelo.

La superioridad siguió en la segunda mitad

Bilbao se dejó ir algo más en ataque, pero sin ajustar la defensa, una hipotética remontada era una utopía. Clyburn volvió a hacer gala de su talento, pero fue Parra, con nueve tantos en el periodo, el que no permitió que su equipo levantase el pie del acelerador. El Barça se seguía moviendo con una cómoda renta que llegó hasta los 25 tantos (63-38) tras otra buena acción de Fall.

Xavi Pascual, junto a Will Clyburn / Valentí Enrich

El senegalés aprovechó a la perfección la oportunidad. Había visto íntegramente desde el banquillo seis de los últimos siete partidos del Barça, pero devoró a Tryggvi Hlinason, pívot de Bilbao Basket y máximo reboteador de la Liga Endesa. No hubo ningún amago de cambio de tendencia, y el Barça entró al cuarto final con el partido sentenciado (65-43).

En el último periodo, Pascual pudo dosificar a los jugadores con mayor tralla en sus piernas en vísperas a la 'final' de Euroliga de este próximo viernes ante el Bayern, con el futuro europeo en juego. Los locales seguían demostrando una solidez y una constancia en su juego admirable pese al esfuerzo de la semana y los exigentes compromisos europeos.

Youssoupha Fall firmó una gran actuación ante Bilbao Basket / Valentí Enrich

Núñez regresó a cancha y Fall siguió estirando la renta azulgrana hasta el +30 (74-44). No cambió el guion del partido en ningún momento: dominio del Barça, ventajas cómodas para Pascual y sus jugadores, y minutos también para Daniel González, jugador del Barça Atlètic.

Finalmente, triunfo azulgrana por 91-60 y 18ª alegría de la temporada en Liga Endesa. El viernes, a cerrar el billete para el Play-In ante el Bayern.