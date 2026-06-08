Baloncesto
Barça - La Laguna Tenerife: horario y dónde ver por TV el partido del play-off de la Liga Endesa
A qué hora juega el FC Barcelona contra La Laguna Tenerife de Liga Endesa y dónde ver online, en vivo desde España
Barça y La Laguna Tenerife arrancan este martes 9 de junio las semifinales del play-off de la Liga Endesa. Azulgranas y aurinegros pelearán por un billete para la gran final de la ACB, si bien es cierto que el conjunto de Xavi Pascual parte con ventaja inicial al contar con el factor pista. El Palau albergará los dos partidos de la serie, y el conjunto culé quiere aprovecharlo ya desde el primer día. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra La Laguna Tenerife y dónde ver online y en vivo el partido en España.
El Barça acabó con el UCAM Murcia en el tercer y definitivo partido de los cuartos de final del play-off. Los catalanes dieron un recital en tierras murcianas, imponiéndose por un contundente 76-100 en un partido muy serio en el que contaron con un gran nivel defensivo, y con la inspiración desde la línea exterior: anotaron 12 de los 21 intentos que lanzaron.
Clyburn, Laprovittola y Punter brillaron en Murcia
En el último partido ante el equipo de Sito Alonso, Will Clyburn fue determinante gracias a sus 23 puntos, con un letal 4/4 desde la línea del 6,75. Nico Laprovittola y Kevin Punter, con 14 tantos cada uno, también fueron clave en la anotación azulgrana.
Delante, el Barça tendrá a La Laguna Tenerife, que llega a la capital catalana con la confianza por las nubes. El equipo de Txus Vidorreta protagonizó una de las grandes sorpresas de la temporada en el baloncesto europeo eliminando al Real Madrid en los cuartos de final. Los tinerfeños lograron derrotar a los blancos por partida doble en el Palacio, y se plantan en la eliminatoria previa a la gran final por el título.
Los peligros de La Laguna Tenerife
En el tercer y definitivo partido ante el conjunto de Sergio Scariolo, tres jugadores se fueron por encima de los 20 puntos: Patty Mills anotó 29, Marcelinho Huertas 23, y Kevin Yebo aportó 22.
La etiqueta de favorito le corresponde al Barça, y en cuanto a precedentes en la presente campaña, ha habido una victoria para cada equipo a domicilio. El conjunto canario se impuso en el Palau por 82-89, mientras que en el Santiago Martín, el triunfo fue azulgrana (97-102).
A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE LA LAGUNA TENERIFE
El partido entre Barça y La Laguna Tenerife de los cuartos de final del play-off de Liga Endesa se disputa en el Palau Blaugrana este martes 9 de junio a partir de las 20 horas (CEST).
DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV
En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Barça y La Laguna Tenerife se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar.
Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.
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