Barça - La Laguna Tenerife: a qué hora y dónde ver por TV el segundo partido del play-off de la Liga Endesa

Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan este jueves 11 de junio en el segundo partido de las semifinales del play-off de la Liga Endesa. Tras la contundente victoria azulgrana en el primer asalto (100-67), Xavi Pascual y sus jugadores buscan repetir triunfo para dejar el pase muy encarrilado a la gran final por el título. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra La Laguna Tenerife y dónde ver online y en vivo el partido en España.

No pudo arrancar mejor la serie de 'semis' el conjunto azulgrana. Concentrados desde el primer momento y con un gran acierto en el tiro, el Barça fue superior desde el inicio, y en ningún momento levantó el pie del acelerador para certificar el primer punto de la eliminatoria.

Brizuela lideró la exhibición azulgrana

Fue una gran actuación coral, en la que destacó Darío Brizuela. El escolta azulgrana se fue hasta los 18 puntos en la que fue su mayor anotación en un partido del play-off de la Liga Endesa. Estuvo bien acompañado por un Nico Laprovittola letal desde el triple, con cuatro aciertos, y con un Tornike Shengelia que rozó las dobles figuras con 14 tantos y siete rebotes.

Darío Brizuela firmó su mejor partido histórico en el play-off de la Liga Endesa / Dani Barbeito

El Barça rozó el 50% de acierto exterior (13/27) y se adjudicó la batalla por el rebote (42-28). Dos elementos que el cuadro azulgrana intentará repetir para tratar de asegurarse el segundo punto de la serie.

Tenerife solo puede ir a mejor

Tenerife tiene un amplio margen de mejora, ya que tan solo Kevin Yebo, con 16 tantos y seis capturas estuvo en sus números habituales. Jaime Fernández (2), Marcelinho Huertas (8) y Patty Mills (9) no alcanzaron la decena de puntos, y jugadores como Tim Abromaitis y Aaron Doornekamp estuvieron discretos desde la línea exterior.

Txus Vidorreta y Marcelinho Huertas, en el primer partido de la eliminatoria / Dani Barbeito

Es el segundo partido de una eliminatoria que el sábado viajará al Santiago Martín de San Cristobal de la Laguna. El Barça intentará viajar al archipiélago canario con un 2-0, aunque para ello, deberá calcar la actuación del primer choque.

El Palau espera vivir una noche mágica con el conjunto azulgrana / Dani Barbeito

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE LA LAGUNA TENERIFE

El partido entre Barça y La Laguna Tenerife de las semifinales del play-off de Liga Endesa se disputa en el Palau Blaugrana este jueves 11 de junio a partir de las 20 horas (CEST).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre Barça y La Laguna Tenerife se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, en los canales Movistar Plus+ (dial 7) y Dazn Baloncesto (dial 74).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.