Barça - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

EL BARÇA, ANTE SU MEJOR VERSIÓN

El Barça tratará de repetir las virtudes exhibidas en el primer partido.

No hubo color en la batalla por el rebote (42-28), imponiendo los jugadores azulgranas una superioridad física que debe ser una de las claves del equipo catalán en ese camino hacia la final.

Los locales rozaron el 50% de acierto en el tiro exterior (13/27), mientras que la buena defensa exterior y el poco acierto visitante desde el 6,75, les dejó en un discreto 3/18.