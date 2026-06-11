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Barça - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Palau Blaugrana en el segundo partido de semifinales de Liga Endesa

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Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en las semifinales de la Liga Endesa / Dani Barbeito

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