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Barça - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Palau Blaugrana en el segundo partido de semifinales de Liga Endesa
Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Palau Blaugrana en el segundo partido de semifinales de Liga Endesa.
EL BARÇA, ANTE SU MEJOR VERSIÓN
El Barça tratará de repetir las virtudes exhibidas en el primer partido.
No hubo color en la batalla por el rebote (42-28), imponiendo los jugadores azulgranas una superioridad física que debe ser una de las claves del equipo catalán en ese camino hacia la final.
Los locales rozaron el 50% de acierto en el tiro exterior (13/27), mientras que la buena defensa exterior y el poco acierto visitante desde el 6,75, les dejó en un discreto 3/18.
SEGUNDO PARTIDO
Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo partido de las semifinales entre Barça y LaLaguna Tenerife.
Tras el primer asalto del martes, los de Xavi PAscual buscarán poner el segundo punto a favor y viajar así a Tenerife con la posibilidad de meterse en la final.
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