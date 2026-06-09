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Barça - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Palau Blaugrana en el primer partido de semifinales de Liga Endesa
Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Palau Blaugrana en el primer partido de semifinales de Liga Endesa.
Unos cuartos de final muy exigentes
No ha sido nada fácil para Barça y Canarias plantarse en semifinales.
Los de Xavi Pascual lograron sacar la eliminatoria contra UCAMMurica con el factor pista en contra: 68-91, 87-90 y 76-100.
Los de Vidorreta, por su parte, levantaron el factor pista al todopoderoso Madrid de Scariolo: 97-98, 83-118 y 95-107.
PRECEDENTES ESTA TEMPORADA
Los precedentes entre ambos equipos esta temporada son parejos.
La Laguna Tenerife ganó el partido de la primera vuelta en el Palau Blaugrana (82-89), mientras que el Barça hizo lo mismo en la isla por 97-102.
El balance de los últimos 5 encuentros es de 3-2 a favor del FC Barcelona.
¡Empezamos!
¡Muy buenas tardes! Arrancamos el directo del primer partido de semifinales del play-off de la Liga Endesa entre el Barça y La Laguna Tenerife. Xavi Pascual y sus jugadores buscan el primer punto de la serie. El primer asalto arranca a las 20h (CEST). ¡Vamos allá!
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