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Barça - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Palau Blaugrana en el primer partido de semifinales de Liga Endesa

Marcelinho Huertas y Nico Laprovittola, en un Barça - La Laguna Tenerife

Marcelinho Huertas y Nico Laprovittola, en un Barça - La Laguna Tenerife / ACB Photo - David Grau

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Manel Ibañez

Barcelona

Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Palau Blaugrana en el primer partido de semifinales de Liga Endesa.

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