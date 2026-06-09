Barça - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

Unos cuartos de final muy exigentes

No ha sido nada fácil para Barça y Canarias plantarse en semifinales.

Los de Xavi Pascual lograron sacar la eliminatoria contra UCAMMurica con el factor pista en contra: 68-91, 87-90 y 76-100.

Los de Vidorreta, por su parte, levantaron el factor pista al todopoderoso Madrid de Scariolo: 97-98, 83-118 y 95-107.