En Directo
BALONCESTO
Barça - Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 17ª jornada de la ACB entre Barça y Tenerife
Albert Miranda
Barça y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 17ª jornada de la Liga Endesa.
Barça - La Laguna Tenerife | 27-25 14'
Otros dos puntos de Laprovitola. Parcial de 10-0 para el Barça que estaba ocho puntos por debajo.
Barça - La Laguna Tenerife | 25-25 13'
¡TRRRRIPLEEEEEE DE LAPROVITOLAAA PARA EMPATAR EL PARTIDOOO!
Barça - La Laguna Tenerife | 22-25 12'
Chus pide tiempo muerto porque el Barça ha conseguido un parcial de 5-0.
Barça - La Laguna Tenerife | 22-25 12'
¡MAAATEEEE DE NORRISSSSS!
Barça - La Laguna Tenerife | 20-25 11'
¡TRIIIPLEEEEE DE NORRISSSS!
Barça - La Laguna Tenerife | 17-23 11'
¡Arranca el segundo cuarto en el Palaaau!
Barça - La Laguna Tenerife | 17-23 10'
Primer cuarto igualado donde La Laguna Tenerife se ha ido con una ventaja de seis puntos. Guerra con 4 puntos finales ha distanciado a los canarios.
Barça - La Laguna Tenerife | 17-23 10'
¡Final del primer cuarto en el Palau!
Barça - La Laguna Tenerife | 17-23 10'
Los árbitros estaban revisando una canasta de Guerra que ha estado al límite, pero donde al final había lanzado en tiempo.
Barça - La Laguna Tenerife | 17-21 9'
Buena jugada ofensiva de La Laguna Tenerife que acaba con el mate de Guerra para los canarios. Cuatro de diferenciapara los visitantes. Tiempo muerto pedido por Xavi Pascual.
