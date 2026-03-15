El Barça de Kusturica y Dabone, ante el último escollo para estar en la fase final de la Euroliga junior

El Barça está a 40 minutos de lograr el billete para la fase final del adidas NextGen Euroleague, la Euroliga junior que tendrá lugar en Atenas el próximo mes de mayo junto a la Final Four de la competición senior. A partir de las 16h (CET) el Baskonia será el rival de los de Álvaro Salinas, que buscan, 10 años después de la última vez, volverse a alzar con el título.

El conjunto azulgrana está disputando el clasificatorio de Bolonia y llega a la gran final invicto y tras haber arrasado a los tres rivales con los que se ha medido en la fase de grupos: 99-48 ante París Basketball, 65-87 contra el Bayern Múnich y 92-50 frente el Trento.

Los nombres propios del Barça

Hasta el momento, son tres los nombres que han destacado en clave azulgrana. Joaquim Boumtje Boumtje llega a la final promediando 19 puntos y 7,7 rebotes de media por partido, Nikola Kusturica, que está en 16,3 tantos y 6,3 capturas por duelo, y un Mohamed Dabone que sigue exhibiéndose con la camiseta del Barça ante rivales de mayor edad: el de Burkina Faso llega al compromiso ante el cuadro vitoriano con 13 puntos y siete rebotes de media por duelo.

Joaquim Boumtje Boumtje está brillando en Bolonia con la camiseta del Barça / Euroleague

Delante, el Barça tendrá a un Baskonia que también ha llegado a la final superando sus tres partidos. El equipo que entrena Joan Braulio superó en la jornada inaugural a Panathinaikos (96-64), y este pasado sábado, derrotó a la Virtus Bolonia (69-65) y al Next Gen Team Bologna (82-89), con el que se jugaba el pase a la final.

Baskonia, un duro adversario para el Barça

En el equipo vasco destacan tres nombres por encima del resto: los pívots Chiek Diallo (15,7 puntos y 10 rebotes) y Juom Maker Bol (18,7 tantos y 12,3 capturas), y el exterior Stefan Joksimovic, que ya acumula casi 20 partidos esta temporada con el primer equipo entre ACB, Euroliga y Copa, y que llega a la final ante el Barça promediando 22 puntos y 6,3 rebotes por encuentro.

Además, en el partido ante el Next Gen Team Bologna, el esloveno de 17 años se fue hasta los 38 tantos, con un 7/14 en triples, además de conseguir 10 capturas y acabar sumando 44 créditos de valoración.

Protagonistas en la Final Four de la Euroliga

El equipo que gane la final logrará el billete para la fase final de la Euroliga junior. Esta temporada, la gran novedad es que el partido por el título se disputará el mismo domingo de la final de los mayores, sustituyendo el tradicional partido por el tercer y cuarto puesto que se jugaba habitualmente en la Final Four.