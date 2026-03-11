El Barça Júnior de basket afronta su mayor reto: objetivo Final Four

El Junior del baloncesto afronta una semana importante para el devenir de la temporada: la frase previa del torneo Next Generation de la Euroliga. Un buen resultado da acceso a la Final Four de la Euroliga en Atenas, que se disputará entre el 22 y 24 de mayo. Sin embargo, eso todavía queda lejos. Primero debe superarse con éxito una fase previa que se jugará este fin de semana en Bolonia.

Los rivales de la fase de grupos para el cuadro blaugrana serán París, Bayern y Trento. Contra los dos primeros jugarán este viernes, mientras que contra los italianos lo harán el próximo sábado. "Son tres equipos de tres países diferentes, cada uno lleva una tipología de baloncesto diferente a la que jugamos aquí. Hay equipos más hechos como grupo y otros con algún jugador determinante que deberemos controlar", aseguró el técnico Álvaro Salinas.

"La evolución del equipo es muy buena y los chicos están dando pasos adelante y creciendo como jugadores. La Liga U nos está yendo muy bien para preparar competiciones como esta", aseguró, además de avisar de que "cada día puede ser diferente pero que debemos hacer las cosas bien en todos partidos, con continuidad y siendo sólidos".

"Tenemos que entender que es un torneo largo, que sí que es verdad que si pierdes tienes pocas opciones de llegar al final, pero creo que en el largo plazo y en la continuidad durante los cuatro partidos. Cada partido será diferente y el equipo deberá estar sólido en todos ellos", finalizó el entrenador culé.

Una gran temporada

El Junior del Barça está haciendo una gran temporada, manteniéndose líder la Liga U con siete victorias. Acabó la primera fase en lo más alto de la clasificación y lo está volviendo a lograr en la segunda. Una de las figuras clave del equipo es la de Mohamed Dabone, el joven jugador que ya ha tenido minutos con el primer equipo.

En caso de llegar a la fase final de mayo en Atenas, el Barça optaría a una Euroliga junior que no se consigue desde 2016. Esta es la 21ª participación del Barça en la competición (la 19ª consecutiva) y se acumula una racha de 12 victorias seguidas en las fases de clasificación (invictos en Zadar el 2023, en Belgrado el 2024 y en Ulm el 2025).