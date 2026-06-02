El Barça se la juega en Murcia tras el ‘varapalo’ ante Valencia Basket

El Barça arranca hoy (19.00 h.) los cuartos de final de la Liga Endesa sumidos en la depresión tras el varapalo sufrido el domingo ante el Valencia Basket y que relegó al equipo a la quinta posición. Una derrota con consecuencias importantes que ahora les obliga a superar al UCAM Murcia con la ventaja de pista para el conjunto de Sito Alonso, y que tratará de aprovechar el golpe moral sufrido en el Palau para asestarle un KO que podría ser definitivo.

Sin tiempo prácticamente a preparar los play-offs, el equipo entrenó en el Palau este lunes y se desplazó por la tarde a Murcia dónde volverá a realizar una suave sesión de entrenamiento este mismo martes por la mañana antes de encarar el duelo ante un UCAM Murcia que se presenta como un rival muy peligroso,especialmente en su pista.

Los precedentes entre ambos conjuntos no auguran nada bueno ya que el equipo murciano se impuso en el Palau, en la jornada 5, cuando todavía estaba al mando Joan Peñarroya (78-81) y también lo hizo en su pista, en la jornada 18(84-83).

Pascual confía en Will Clyburn para remontar el vuelo en el debut en los play-offs en Murcia / FCB

Una serie muy corta

Una pista muy complicada para los blaugrana que se ven con la necesidad de sumar un triunfo para no volver el jueves al Palau con el cuchillo en el cuello y verse cerca de la eliminación en Liga, en lo que sería la culminación de otro año para el olvido.

Aunque el equipo hace tripas corazón a lo sucedido el domingo y espera darlo todo hoy, en una gran oportunidad de pasar página y centrarse en la lucha por el título, aunque sea con un camino tan espinoso, con desventaja de pista en todas las eliminatorias, empezando por UCAM Murcia, y en caso de superarla, el Real Madrid en el horizonte si supera a La Laguna Tenerife.

La gran noticia de la recuperación de dos jugadores importantes como Tomas Satoransky y Will Clyburn no se tradujo en nada positivo ante el equipo de Pedro Martínez, aunque Xavi Pascual espera que todo sea diferente en el primer encuentro del play-off donde espera que sus jugadores ofrezcan una imagen muy diferente a la vivida ante Valencia Basket.

Un UCAM Murcia 'guerrero'

Los de Sito Alonso practican un baloncesto muy ‘guerrero’ con defensas que juegan al límite de la falta, por lo que el Barça deberá presentar la misma tensión competitiva si quiere tener alguna opción de victoria. Jugadores como Punter -muy desafortunado el domingo- deben recuperar la puntería, bien secundado por un Tornike Shengelia que parece ahora mismo, el jugador más comprometido con la causa blaugrana.

Sander Raieste, del UCAM Murcia, en el partido de Copa junto a Sito Alonso / ACB PHOTO/D. GRAU

En el juego interior, el Barça debería de imponer su juego aunque la duda de Fall, el siempre discutido Willy Hernangómez y un Vesely que no está en su mejor momento, no augura que puedan marcar las diferencias. El gran objetivo es frenar a su jugador más determinante, De Julius, que aporta 17,8 puntos por encuentro y 16,6 de valoración, además de 4,3 asistencias. En el interior, Raieste es su jugador más decisivo en la captura de rebotes (5,4).

Un partido que puede marcar la suerte de la eliminatoria teniendo en cuenta que se juega al mejor de tres partidos, y el primero se antoja clave para la suerte de los blaugrana de poder superar la primera eliminatoria y poder sentenciarla el jueve en el Palau ante una afición dolida por todo lo sucedido en esta campaña.