Barça y Joventut quieren su plaza para la Copa este fin de semana

La decimoquinta jornada de la Liga Endesa llega este fin de semana con muchos equipos implicados en al lucha por una de las plazas que darán acceso a la próxima Copa del Rey, que se jugará en Valencia, y entre ellos, el Barça y el Joventut.

Hasta el momento, dos equipos han logrado el billete para el torneo copero, Valencia Basket, como equipo anfitrión y el Real Madrid. A partir de ahí, todavía siguen sin cerrarse las plazas abiertas a las puertas de la decimoquinta jornada de la Liga Endesa.

El Barça no tendrá que realizar muchas cábalas para asegurarse el billete. Los de Xavi Pascual, en una espectacular racha de ocho victorias consecutivas, han pasado de un 2-4 inicial bajo el mando de Joan Peñarroya, a ocupar actualmente la cuarta plaza en la clasificación con 10-4, la misma que un sorprendente UCAM Murcia.

La Penya ya tiene a tiro el puesto en la copa tras superar a La Laguna Tenerife, otro de los pretendientes / Marta Perez / EFE

El conjunto azulgrana tiene unos números muy sencillos. Si se impone al colista de la competición este domingo, el Covirán Granada, se habrá asegurado el billete copero. En caso de una derrota, algo realmente improbable a manos del cuadro nazarí, también se aseguraría la plaza en caso del DreamLand Gran Canaria cayera este sábado en la pista del Casademont Zaragoza.

Para el UCAM Murcia, los números son iguales que el Barça. Una victoria en la pista del Surne Bilbao Basket le aseguraría el billete, y de igual manera que los blaugrana, en caso de derrota, también entraría con derrota de DreamLand Gran Canaria. Para la Laguna Tenerife, que recibe este sábado al Hiopos Lleida, su victoria combinada con la derrota del DreamLand Gran Canaria, también le aseguraría plaza en Valencia.

UCAM Murcia ya tiene a tiro la plaza para la Copa, con una victoria ante el Surne Bilbao Basket / ACB

Igual que el conjunto tinerfeño, el Joventut está muy cerca de asegurarse el billete. Una victoria en la pista del Recoletas Burgos, combinada con la derrota del DreamLand Gran Canaria, le situaría de nuevo en el torneo copero.

Ser cabeza de serie, la segunda batalla

Una vez asegurada la plaza en la Copa, el siguiente objetivo es lograr una de las primeras cuatro posiciones para acudir como cabeza de serie.

Este fin de semana, lo pueden lograr Real Madrid y Valencia Basket dependiendo de sus resultados, aunque Barça y Joventut tendrán que esperar un poco más. El primero objetivo es meterse, y el segundo luchar por esos primeros cuatro puestos, que aún deberán tratar de ratificar en las próximas jornadas.