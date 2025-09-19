Baloncesto
Barça - Joventut, horario y dónde ver por TV el partido de la Lliga Catalana de baloncesto
El conjunto de Peñarroya buscará meterse en la final de la Liga Catalana
Barça y Joventut se ven las caras por un puesto en la final de la Liga Catalana. Ambos conjuntos disputarán uno de los últimos partidos de pretemporada antes de dar inicio las competiciones nacionales y continentales. Los de Peñarroya vencieron este miércoles al Morabanc Andorra, aunque no contaron con las bajas de Juan Núñez, Darío Brizuela y la de Juani Marcos de última hora.
Con quien sí podrá contar el técnico catalán es con Toko Shengelia, que podría debutar este viernes con la camiseta azulgrana. Una prueba interesante para ambos equipos, que además de jugarse el pase a la final, son dos plantillas que aspiran a estar en la parte alta de la clasificación en la ACB. También van sumando minutos Laprovittola y Vesely, que se ponen a punto para el primer partido de Euroliga.
El gran nombre del partido será el de Ricky Rubio. El base de El Masnou volverá a verse las caras con su antiguo equipo, el Barça, además de ser el faro del conjunto de Badalona. Cada vez está a un nivel más competitivo, y contra Andorra dejó unos buenos números que ilusionan en la Penya para lo que viene durante la temporada: 13 puntos y siete asistencias.
Horario del Barça - Joventut de la Lliga Catalana 2025
El duelo entre Barça y Joventut se jugará este viernes 19 de septiembre a las 21 horas.
Dónde ver por TV el Barça - Joventut de la Lliga Catalana 2025
El partido se podrá ver a través del canal autonómico Esport3 en Catalunya. También puedes seguir en directo el partido a través de la web de SPORT.
