Barça - Joventut: horario y dónde ver hoy por TV la jornada 11 de la Liga Endesa

Barça y Joventut se enfrentan este domingo 21 de diciembre en el Palau Blaugrana en la undécima jornada de la Liga Endesa. Un derbi catalán de altura entre dos equipos que se encuentran en plena pelea por clasificarse para la próxima Copa del Rey y hacerlo como cabezas de serie. Los verdinegros llegan a la cita con una victoria más (7) que el cuadro azulgrana, por lo que el partido se presenta trascendental en ese camino hacia el torneo copero.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Joventut y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Partido histórico ante Baskonia

El Barça llega al derbi todavía recuperando el aliento del histórico partido que disputó el pasado viernes y en el que se impuso a Baskonia en la tercera prórroga por 134-124. Un partido en el que Kevin Punter (43) y Tomas Satoransky (23) lideraron la alegría culé, apuntándose ambos su máxima anotación histórica en la Euroliga.

Kevin Punter anotó 43 puntos en la épica victoria del Barça ante Baskonia / Dani Barbeito

Con el triunfo ante el cuadro vitoriano, el Barça alargó hasta ocho la racha de victorias consecutivas combinando ambas competiciones. En ACB, la última derrota del equipo azulgrana fue el pasado 9 de noviembre en Girona: desde entonces, cuatro partidos, y cuatro victorias que han permitido mejorar la situación en la tabla clasificatoria, escalando hasta la séptima posición.

Pendientes de la enfermería azulgrana

Para el partido ante la Penya, Pascual tendrá las bajas sensibles de Will Clyburn (11) y Tornike Shengelia (13,2), dos de los líderes anotadores del equipo en la Liga Endesa. Kevin Punter (12,8), Willy Hernangómez (9,5) o Joel Parra (9,2) son algunas de las referencias ofensivas que el técnico de Gavà tendrá a su disposición.

Tornike Shengelia, uno de los guerreros del Barça / Dani Barbeito

Delante, el Barça tendrá a un Joventut que llega al Palau tras haber caído en el último encuentro de Liga Endesa disputado en Murcia (80-77), pero que ha ganado cuatro de los últimos seis compromisos de ACB. A nivel clasificatorio, el equipo de Dani Miret es quinto con un balance de siete victorias y tres derrotas.

Los grandes pilares del Joventut

El 'Big Three' verdinegro integrado por Cameron Hunt (15,4), Ricky Rubio (14,2) y Ante Tomic (13,4) son el gran argumento en el que se basa el Joventut para tratar de asaltar el Palau y repetir el triunfo que se apuntaron la temporada pasada, en la que se impusieron por 90-91 en un partido que se decantó en la prórroga.

Ricky Rubio se marchó ovacionado por el público de Gran Canaria tras exhibirse / Twitter: @Penya1930

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE JOVENTUT

El partido entre Barça y Joventut de la undécima jornada de la Liga Endesa se jugará en el Palau hoy domingo 21 de diciembre a partir de las 12:30h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Joventut correspondiente a la undécima jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y TV3.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.