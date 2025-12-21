Barça - Joventut, en directo: ultima hora y resultado de la Liga Endesa hoy en vivo

MALAS NOTICIAS ANTES DEL PARTIDO

Golpe duro para el Barça y para Xavi Pascual a pocos minutos de iniciar el duelo, con la noticia de la lesión de Clyburn, que estará fuera unas seis semanas.

Así lo ha comunicado el club, que ha informado que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Así pues, el Barça deberá afrontar lo que queda de año y el exigente mes de enero sin uno de sus mejores jugadores.