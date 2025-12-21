En Directo
Barça - Joventut, en directo: ultima hora y resultado de la Liga Endesa hoy en vivo
Sigue en directo el Barça - Joventut que se disputa en el Palau Blaugrana
Barça y Joventut se miden en el Palau Blaugrana en la undécima jornada de la Liga Endesa.
MALAS NOTICIAS ANTES DEL PARTIDO
Golpe duro para el Barça y para Xavi Pascual a pocos minutos de iniciar el duelo, con la noticia de la lesión de Clyburn, que estará fuera unas seis semanas.
Así lo ha comunicado el club, que ha informado que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Así pues, el Barça deberá afrontar lo que queda de año y el exigente mes de enero sin uno de sus mejores jugadores.
¡Buenos días! Domingo de derbi en el Palau Blaugrana con el duelo de la undécima jornada de la Liga Endesa entre el Barça y el Joventut de Badalona.
Después de la épica del pasado viernes en el partido de Euroliga ante Baskonia, los azulgranas quieren seguir hoy con su racha triunfal desde la llegada de Xavi Pascual y seguir en la lucha por conseguir un billete como cabeza de serie para la Copa.
Enfrente, uin Joventut que también está viviendo un gran momento y con Ricky Rubio, que vuelve hoy al Palau .
