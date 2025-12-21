Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Villarreal - FC Barcelona dónde verVillarreal - BarcelonaAtlético Baleares - Barça AtlèticReal Madrid - SevillaAtlético Baleares - Barça AtlèticBarça - Joventut horarioMarko DmitrovicLesión PedriPartidos suspendidos CatalunyaRaphinhaClasificación LaLigaAnder BasurtoFerrero AlcarazPedriDika MemMercado de FichajesVillarreal - Barcelona alineacionesAlavés - Barcelona Copa de la ReinaLotería de Navidad 2025 directoCopa África 2025Javi PovesRally Dakar 2026Gonzalos BernardosLotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

Baloncesto

Barça - Joventut, en directo: ultima hora y resultado de la Liga Endesa hoy en vivo

Sigue en directo el Barça - Joventut que se disputa en el Palau Blaugrana

Tomas Satoransky y Ricky Rubio se ven las caras en el derbi entre Barça y Joventut

Tomas Satoransky y Ricky Rubio se ven las caras en el derbi entre Barça y Joventut / FCBQ

Albert Briva

Albert Briva

Barça y Joventut se miden en el Palau Blaugrana en la undécima jornada de la Liga Endesa.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL