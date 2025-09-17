DIRECTO
Baloncesto
Barça - Joventut, en directo: la Lliga Catalana de baloncesto, en vivo
El conjunto azulgrana busca la final en el reencuentro con Ricky Rubio
Miguel Jorge
Barça y Joventut se enfrentan en la segunda jornada de la Lliga Catalana de baloncesto.
2º CUARTO | 5' | 27-29
Tiempo muerto de Joventut tras el triple de Punter. Se ha puesto a dos el Barça que está en su mejor momento en ataque.
2º CUARTO | 6' | 22-29
¡DE TREEES HUNT! Recibió solo y no dudó en armar el brazo desde el perímetro.
2º CUARTO | 7' | 22-26
Canasta de Joel Parra en suspensión. Le está costando anotar a los dos equipos.
2º CUARTO | 8' | 17-24
¡Otra vez Hunt de tres! ¡11 puntos ya para el escolta de Joventut!
2º CUARTO | 9' | 17-21
¡ARRANCA EL SEGUNDO CUARTO! Falla Dekker desde la esquina y ya arma la contra el Barça.
1º CUARTO | FINAL | 17-21
¡FINAL DEL PRIMER CUARTO! ¡LIGERA VENTAJA PARA JOVENTUT!
1º CUARTO | 41'' | 17-21
¡Qué bonito el juego de pies de Vesely ante Dekker!
1º CUARTO | 1' | 15-19
Ha subido el nivel el Barça en ataque recortando la diferencia a 4 puntos.
1º CUARTO | 2' | 11-17
Buena jugada ahora del Barça aprovechando la superioridad en el poste. Canasta fácil para Vesely.
1º CUARTO | 3' | 9-17
Anota Ricky Rubio desde el tiro libre. +8 de ventaja para Joventut
