El Barça, interesado en el regreso de Agus Ubal

El Barça tiene atados para la próxima temporada los fichajes de los pívots Moses Wright (Zalgiris) y Josh Nebo (Olimpia Milano), del ala-pívot finlandés Olivier Nkamhoua (Varese) y del base Mike James (Mónaco).

El director de juego estadounidense era petición expresa de Xavi Pascual para el proyecto del próximo curso, pero su salida cuando finalice la presente temporada no altera los planes del conjunto azulgrana de incorporar al máximo anotador histórico de la Euroliga.

Así están los contratos de los exteriores del Barça

Mientras tanto, en las posiciones exteriores se encuentran dos jugadores que terminan contrato este 30 de junio como son Nico Laprovittola y Tomas Satoransky, y Juani Marcos y Juan Núñez, ambos con un año más de vinculación con el Barça. En la posición de escolta, Darío Brizuela y Kevin Punter tienen contrato hasta 2028.

Juani Marcos, jugador del Barça, ante La Laguna Tenerife / Dani Barbeito

En esa configuración de la plantilla, y especialmente en las posiciones exteriores, aparece un nombre conocido en el conjunto azulgrana. Se trata de Agus Ubal, jugador del Baxi Manresa y que llegó a la cantera del Barça en 2020, llegando a disputar cuatro partidos de Liga Endesa y uno de Euroliga con el primer equipo.

El Barça piensa en 'repescar' a Ubal

El periodista Óscar Herreros informó en las últimas horas que el Barça piensa en Ubal de cara a la próxima campaña, y que estaría interesado en su regreso. El uruguayo, que puede jugar en las dos posiciones exteriores, incluso en la de alero, cumplirá 23 años el próximo 19 de julio, y este año ha cuajado una gran campaña en el Nou Congost.

Agus Ubal, en un partido con el Baxi Manresa / ACB Photo - Joaquim Alberch

Sus números este curso en el Baxi Manresa

Ubal ha promediado 9,6 puntos y 3,4 rebotes por partido en Liga Endesa bajo las órdenes de un Diego Ocampo que ya le tuvo a su disposición cuando el gallego entrenaba al filial azulgrana. En Eurocup alzó su anotación hasta los 11,5 tantos por duelo. En las últimas campañas, en las experiencias que el uruguayo tuvo en Bilbao Basket, Palencia o Granada, Ubal tuvo que hacer tareas 'menos agradecidas' y centrarse más en defensa que no en un ataque donde parecía no poder demostrar sus virtudes. Pero todo cambió este año, siendo importante en la producción ofensiva del Baxi Manresa.

La importancia de Diego Ocampo

"Diego me dio el empujoncito para trabajar mi confianza y es algo que me está ayudando mucho. Estoy volviendo a sentir lo que sentía antes por el basket cuando era chico. Me formé con la pelota en la mano, tomando decisiones, y al dar el paso al profesionalismo mis oportunidades con el balón en cancha se redujeron muchísimo. Me costó encontrar un rol adaptable en un equipo ACB, en Palencia empecé a ser un poco perro de presa, ensuciar un poco los partidos. Pero aquí es todo diferente", comentó en una entrevista con SPORT el pasado mes de febrero.

Agus Ubal, en el partido ante el Real Madrid / Joaquim Alberch

Ubal, uruguayo de nacimiento, cuenta también con la nacionalidad italiana, algo que no le hace ocupar plaza de extracomunitario. Además, es jugador de formación local, y por lo tanto 'cupo'. Eso sí, el pasado verano firmó con la entidad manresana hasta 2029, por lo que el Barça tendría que acometer un traspaso para hacerse con sus servicios. El excanterano azulgrana fue una de las últimas incorporaciones que dejó atada el pasado verano Xevi Pujol en el Baxi Manresa antes de volar hacia el Baskonia, club que dejará para asumir la secretaría técnica del Barça.