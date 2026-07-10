El Barça se interesa por Stanley Umude, un alero campeón de la Copa NBA

La posición de alero en el Barça de basket es, a día de hoy, una de las carpetas en las que más faena queda por hacer. Tras oficializarse las salidas de Will Clyburn y Myles Cale, Joel Parra queda como único '3' en el roster azulgrana. El catalán está de enhorabuena, ya que en las últimas horas se ha confirmado su renovación hasta 2030, poniendo punto final a unos rumores que podían conducir hacia una salida del equipo.

A la espera de cerrar la llegada de Aleksander Sekulic como nuevo técnico, y ver cómo avanza el pesimista panorama con Moses Wright, del que afirman que Olimpia Milano pagará 900.000 euros para hacerse con su fichaje y que no llegue a vestir la elástica azulgrana, la actividad no cesa en los despachos de la sección.

Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia / EFE

A la espera de lo que ocurra con Wright, si no hay más sobresaltos, Josh Nebo, Olivier Nkamhoua, Agus Ubal, Justin Robinson y Umoja Gibson son jugadores ya cerrados para el próximo curso. Pero con las nueve bajas anunciadas, todavía quedan entradas por cerrar, y una de ellas podría ser la de Stanley Umude.

Afirman que el Barça va tras Stanley Umude

Así lo afirma el portal 'Basketnews', que indica que el Barça está interesado en hacerse con los servicios de este jugador nigeriano-estadounidense de 27 años, y que está libre tras haber jugado esta última temporada en los Austin Spurs de la G-League, más allá de dos partidos con los San Antonio Spurs. Con el equipo de la liga de desarrollo, ha promediado 17 puntos por partido, con un 33% de acierto exterior, además de repartir 1,5 asistencias por duelo y 4,4 rebotes.

Afirman que el Barça está interesado en Stanley Umude / Twitter: @austin_spurs

En la temporada 23/24, con los Detroit Pistons, fue el curso en el que tuvo más oportunidades en la NBA. Jugó una media de 13 minutos en 24 encuentros en los que promedió 5,3 puntos y 2,1 rebotes, con mejores sensaciones desde el triple (45,3%).

Campeón de la Copa NBA en 2024 con los Bucks

El curso siguiente formó parte de los Milwaukee Bucks que ganaron la Copa NBA. En total, son 49 partidos en la liga americana con unas medias de tres puntos y 1,4 rebotes por partido.

Stanley Umude ganó la Copa NBA con los Milwaukee Bucks / NBA

Umude es un perfil de jugador que cuenta con un físico importante. Pese a estar por debajo de los dos metros (1.98), su cuerpo le puede permitir en Europa desenvolverse bien en la posición de '3', más allá de poder dar buenos minutos también al '2'. Es un jugador que cuenta con buen manejo de balón y polivalente en ataque: cuenta con amenaza exterior, pero también puede penetrar potente al aro. La capacidad por el rebote, también en el ofensivo, resulta interesante, y a nivel de madurez física y deportiva, se encuentra en el momento culmen de su carrera.

Sería su primera aventura en el basket europeo

Al ser su primera aventura europea, en caso de que se acabe concretando su llegada al Palau, no deja de ser un 'melón por abrir' que tendrá que acostumbrarse al exigente nivel de esa alternancia entre Euroliga y Liga Endesa. Viendo que perfiles como los de Isaac Bonga y Tim Luwawu-Cabarrot se han escapado, puede ser un buen recambio para Cale, pero el Barça todavía debe rastrear el mercado en busca de un jugador del nivel de Clyburn.