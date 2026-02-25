El Barça inicia el "segundo bloque" de la temporada en Bolonia

El Barça de Pascual disputará este miércoles la 29ª jornada de la Euroliga en Bolonia (20:30h). Los culés se enfrentarán a la Virtus, uno de los equipos más débiles de la competición, con la intención de dejar atrás los fantasmas de la Copa. El roster que estuvo para la Copa del Rey estará disponible al completo para viajar a Italia y conseguir la victoria a domicilio.

Ambos equipos llegan al partido con la necesidad de ganar. En el caso del Barça, los culés han perdido tres de los últimos cuatro partidos, aunque se mantienen en los puestos de playoff. El duelo será especial tanto para Toko Shengelia como Will Clyburn, que formaban parte de las filas de la Virtus Bolonia la temporada pasada y volverán a la que fue su casa.

Tomas Satoransky, ante Carsen Edwards en el Barça-Virtus / Dani Barbeito

"Es un partido muy importante para nosotros y para ellos. Después de la derrota en Copa queremos ganar, inmediatamente. El equipo ha trabajado muy bien estos dos días y espero que tengamos una buena reacción a la hora del partido, porque una cosa es trabajar muy duro y otra cosa es que el partido nos salga bien", comentó Pascual en la previa del partido.

En el último duelo entre ambos en Bolonia, la Virtus superó al Barça por 86-81. Sin embargo, en el duelo de ida en el Palau Blaugrana, los azulgrana se hicieron con la victoria y mostraron su superioridad. "Pensar que la Virtus es fácil es un error. Han perdido tres de los últimos cinco partidos y las semifinales de Copa, por lo que cuanto más pierdes, más ganas tienes de ganar el siguiente partido", avisaba Toko Shengelia.

El partido ante la Virtus inicia "el segundo bloque de la temporada" para Pascual. "El primer bloque es hasta la Copa. Estos 24 partidos son el segundo bloque, donde se decide la clasificación de las Ligas regulares, si tienes opción de entrar al play-off, en qué posición si entras al play-off, o si tienes que jugar play-in", dijo el de Gavà.

La mayor amenaza de Bolonia

El Barça deberá vigilar muy de cerca a Casey Edwards, la estrella de la Virtus Bolonia. El estadounidense es el sexto máximo anotador de la Euroliga (17,9 puntos por encuentro) y el cuarto que más triples enchufa por partido, con una media de 2,8. A pesar del gran nivel del ex del Bayern, la plantilla se queda muy corta en otras posiciones, sobre todo tras la marcha de Shengelia y Clyburn.

La Virtus ocupa la decimoquinta plaza de la clasificación, a cuatro victorias de luchar por los puestos de play-in. Sin embargo, su rendimiento mejora considerablemente en casa, por lo que no será fácil ganar en Italia. Además de Edwards, los de Bolonia cuentan con otros jugadores que son capaces de cargar con el equipo a sus hombros en momentos del partido, como Vildoza, Niang o Diarra.