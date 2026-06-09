Un Barça ilusionante arrasa al Tenerife y ya tiene el primer punto de 'semis'

El Barça volvió a brillar, se gustó ante su afición, y sacó el rodillo ante La Laguna Tenerife (100-67) para apuntarse el primer punto de las semifinales del play-off Liga Endesa. El conjunto de Xavi Pascual firmó el partido más sólido de la temporada, y con un gran acierto en el tiro, no dio ninguna opción al cuadro tinerfeño. Fue una actuación coral muy seria, liderada por los 18 puntos de un excelso Darío Brizuela. Kevin Yebo terminó con 17 para los visitantes. El jueves, a la misma hora (20h CEST), oportunidad de oro para lograr el 2-0 y dejar muy encarrilado el pase a la gran final por el título.

Barça - La Laguna Tenerife (baloncesto, Liga Endesa), 04/06/2026 LIGA ENDESA FCB 100 67 LLT Alineaciones BARÇA, 100 (19+27+26+28): Marcos (6), Punter (4), Clyburn (5), Shengelia (14), Fall (6) -cinco inicial-, Cale (6), Vesely (4), Brizuela (18), Satoransky (6), Hernangómez (8), Laprovittola (12) y Parra (11). LA LAGUNA TENERIFE, 67 (11+16+21+19): Huertas (8), Sastre (-), Scrubb (9), Doornekamp (4), Yebo (16) -cinco inicial-, Juan Fernández (2), Van Beck (7), Fridriksson (-), Abromaitis (7), Alderete (2), Guerra (3) y Mills (9).

El Barça rozó la matrícula de honor en la primera mitad con una actuación sublime. Los primeros 20 minutos fueron brillantes, y tan solo tuvieron un único borrón: tras empezar como un tiro con un 7-0 inicial, los tinerfeños se apuntaron un parcial de 2-9 para equilibrar el partido.

Primera parte para el recuerdo

A partir de ahí, recital azulgrana con todos los jugadores aportando. Juani Marcos estuvo preciso desde el 6,75, Kevin Punter y Will Clyburn sacaban a relucir su talento, y en un abrir y cerrar de ojos, el Barça se apuntó la primera ventaja importante del duelo (19-11) con la que cerró el primer cuarto.

Juani Marcos, jugador del Barça, ante La Laguna Tenerife / Dani Barbeito

La puesta en escena había sido sobresaliente, pero el conjunto de Xavi Pascual pudo poner un par de marchas más en el segundo periodo. La segunda unidad, liderada por un sensacional Nico Laprovittola, daba sus frutos. El Barça quizás podría reconsiderar su futuro, ya que el '20' sigue teniendo mucha pólvora en sus manos: se apuntó tres triples en el cuarto que desataron la locura en el público azulgrana.

El Palau volvió a vibrar con el equipo

El Palau era una fiesta, y tan solo Kevin Yebo y Wesley Van Beck lograban encontrar el aro con relativa facilidad (37-23). La intensidad del Barça, y un alto porcentaje en el tiro desquiciaban a Txus Vidorreta, y la primera mitad se cerró con la máxima hasta el momento (46-27) tras una gran penetración de Clyburn. Los azulgranas se marcharon ovacionados al descanso, y no era para menos: le habían regalado a la afición una de las mejores primeras partes de la temporada.

Will Clyburn, ante La Laguna Tenerife / Dani Barbeito

Marcelinho, prácticamente inédito en la primera mitad, aprovechó los huecos en la pintura azulgrana para castigar con esa suspensión que le viene acompañando en su exitosa y longeva trayectoria (52-37). Pero el idilio del Barça con el aro no se detenía, y un triple del 'Toko' Shengelia situó un +20 en el electrónico (57-37) que plasmaba que los locales ni mucho menos habían levantado el pie del acelerador.

El Barça mantuvo el tono en el tercer cuarto

Tenerife no estuvo tan errático como en la primera mitad, pero es que al Barça le entraba todo. Darío Brizuela se apuntó un estratosférico 2+1, y Willy Hernangómez, en sus primeros minutos del partido, anotó el 72-48 con el que se cerró el tercer periodo, y prácticamente el partido. Tras el bocinazo de final de periodo, Pau Gasol, presente en el palco del Palau, se llevó una merecida y emotiva ovación por parte de la parroquia culé.

Pau Gasol estuvo presente en el Palau Blaugrana / Dani Barbeito

El Barça había bordado la tarea en el rebote durante los tres primeros cuartos (33-19). El partido estaba liquidado, pero los locales siguieron mostrando la misma intensidad y acierto que en la primera mitad. Brizuela estaba en trance, Hernangómez se hizo grande bajo el aro, y el Barça superó los 30 de ventaja (92-61) tras un aro pasado del pívot azulgrana (92-61).

Al final, triunfo incontestable para los azulgranas (100-67) que el jueves tendrán una oportunidad de oro para colocar el 2-0 y viajar a Tenerife con la eliminatoria muy encarrilada.