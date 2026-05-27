El Barça, entre la ilusión y el deseo por Zeljko Obradovic

Los cambios en el Barça de baloncesto van a llegar antes de lo previsto. Se anticipaba un verano con muchos movimientos, especialmente en una plantilla en la que hasta siete jugadores (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y Jan Vesely) terminan contrato.

La secretaría técnica, integrada por Juan Carlos Navarro (General Manager) y Mario Bruno Fernández (Director deportivo), junto a Xavi Pascual, han trabajado codo a codo estos últimos meses en la confección de la plantilla del próximo año. Hasta el momento, estaban cerradas las incorporaciones de Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano), Olivier Nkamhoua (Varese) y Mike James (Mónaco). Pero todo ha cambiado en los últimos días.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Pascual lo tiene claro

Tal y como explicó 'SPORT', el último encuentro entre Joan Laporta, Enric Masip y el propio Pascual no trajo novedades en la voluntad del técnico de abandonar el Barça una vez concluya la presente temporada. Salvo milagro, la segunda etapa del técnico de Gavà en el club azulgrana habrá durado poco más de medio año. Ya se puede hablar de manera abierta del futuro inquilino del banquillo azulgrana, con varios candidatos sobre la mesa del Barça.

Ahora bien, la contratación de un entrenador suele ser tarea tanto del General manager como del director deportivo de un club. Y lo cierto es que Navarro tiene las horas contadas en su cargo, en una información adelantada por el periodista Ernest Macià y confirmada por este diario. Con la disputa del play-off de la Liga Endesa se cerrará una etapa para el posterior inicio de una reconstrucción prácticamente a todos los niveles necesaria para volver a relanzar la sección. Por el momento, es complicado atisbar hacia dónde mira el Barça en esa búsqueda de un nuevo General Manager que diseñe el futuro equipo.

Obradovic, un nombre que gana fuerza

Esa persona que ocupe el nuevo cargo sabrá que el nombre del mítico Zeljko Obradovic es uno de los que mayor ilusión generan en la planta noble del Barça. El entrenador serbio se encuentra en un momento de reflexión sobre si decide seguir su trayectoria como entrenador. El nueve veces campeón de Europa sufrió una dura salida del Partizán a mediados de la presente temporada, presentando la dimisión del club de su vida tras una dinámica muy complicada que se venía arrastrando ya en los últimos años.

Xavi Pascual y Zeljko Obradovic, en una foto de archivo / Marc Casanovas

Obradovic, un nombre que gusta a Laporta

Tal y como adelantó el periodista Xavi Ballesteros y pudo confirmar 'SPORT', el nombre de Obradovic está en la mesa del Barça como candidato al banquillo azulgrana. Un nombre que gusta mucho al presidente electo, Joan Laporta, y cuya posible llegada al Palau generaría ilusión en la parroquia culé. Una opción de consenso, y un anhelado deseo de ver al fin al técnico más laureado de Europa al frente de la nave azulgrana.

La de Obradovic es una opción ilusionante en la que el Barça no será el único candidato para tratar de seducirlo. De entrada, está el interés de un Panathinaikos que también vivirá un cambio en sus banquillos con la marcha de un Ergin Ataman víctima de no haber metido al equipo en la Final Four de la Euroliga, y de que Olympiacos 'profanase' el OAKA para levantar el título europeo el pasado fin de semana. Obradovic dirigió al conjunto ateniense entre 1999 y 2012, logrando cinco Copas de Europa (2000, 2002, 2007, 2009 y 2011). Ahora bien, algunas discrepancias vividas este curso con los dirigentes de Partizán podrían alejarle de volver a dirigir un proyecto presidido por alguien díscolo, como es Dimitris Giannakopoulos.

Zeljko Obradovic, con la Euroliga conquistada en el Sant Jordi en 2011 / Joan Monfort

El Barça tendrá competencia

Hapoel Tel Aviv y Olimpia Milano también estarían en esa pelea por tratar de convencer a un Zeljko Obradovic con casa en Alella desde hace años. Pero todo pasa porque el técnico serbio, de 66 años, decida seguir en activo y reanude una carrera que le ha llevado por Partizán (por partida doble), Joventut, Real Madrid, Treviso, Panathinaikos y Fenerbahçe, más allá de ser seleccionador de la antigua Yugoslavia y de Serbia y Montenegro.