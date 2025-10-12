Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

Baloncesto

Barça - Hiopos Lleida, en directo: segunda jornada de Liga Endesa, en vivo

El conjunto azulgrana recibe en el Palau al Hiopos Lleida tras la gran victoria en Euroliga

Una acción del partido entre el Lleida y el Barça de pretemporada

Una acción del partido entre el Lleida y el Barça de pretemporada / @flleida

Xavi Turu

Barça y Hiopos Lleida se enfrentan en el Palau Blaugrana en la segunda jornada de Liga Endesa.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas