En Directo
Baloncesto
Barça - Hiopos Lleida, en directo: segunda jornada de Liga Endesa, en vivo
El conjunto azulgrana recibe en el Palau al Hiopos Lleida tras la gran victoria en Euroliga
Xavi Turu
Barça y Hiopos Lleida se enfrentan en el Palau Blaugrana en la segunda jornada de Liga Endesa.
