Un Barça heroico asalta Madrid a ritmo del eterno Laprovittola

El Barça logró una gesta en Madrid, tras derrotar al conjunto blanco por 100-105 pese a estar en cuadro, y puso fin a una racha de nueve triunfos en los Clásicos para el eterno rival, y a 37 victorias consecutivas de los madridistas como locales en la Liga Endesa. Nico Laprovittola jugó, de largo, el mejor partido de la temporada, firmando 19 puntos y nueve asistencias, bien acompañado por los 19 tantos de Kevin Punter y los 16 de Tomas Satoransky. En el Real Madrid, Mario Hezonja firmó 27, pero resultaron estériles.

Real Madrid - Barça (baloncesto, Liga Endesa), 04/01/2026 LIGA ENDESA RMA 100 105 FCB Alineaciones REAL MADRID, 100 (24+20+31+25): Campazzo (15), Llull (9) Abalde (5), Hezonja (27) y Tavares (10) -cinco inicial-, Maledon (5), Feliz (10), Krämer (-), Deck (7), Lyles (9), Garuba (3) y Len (-). BARÇA, 105 (28+20+29+28): Satoransky (16), Punter (19), Cale (6), Norris (7), Hernangómez (8) -cinco incial-, Laprovittola (19), Marcos (3), Parra (13), Shengelia (8), Keita (-) y Fall (6).

Brizuela y Vesely, K.O. por gripe

A las bajas ya conocidas de Juan Núñez y Will Clyburn, Pascual tampoco pudo disponer ni de Jan Vesely ni de Darío Brizuela, ambos aquejados por un proceso gripal. Se probó el donostiarra en la rueda de calentamiento, pero no se encontró en las condiciones óptimas para enfrentar el Clásico.

Un partido que arrancó con una gran igualdad y con un Barça muy inspirado desde el triple. Anotaron seis de sus ocho lanzamientos exteriores en el primer cuarto, con un Kevin Punter y un Tomas Satoransky que veían grande el aro del Palacio. Pese a las bajas, el cuadro azulgrana seguía el plan de partido y castigaba al Real Madrid en el rebote, especialmente en el ofensivo. El primer asalto se cerró con un +4 para el Barça (24-28).

Gran trabajo del Barça en el rebote

Los de Sergio Scariolo habían arrancado el Clásico mordiendo en defensa, pero al no lograr mantener ese tono detrás, el Barça, especialmente inspirado en ataque, castigaba los despistes blancos. Joel Parra estaba llevando a cabo un trabajo encomiable en la lucha por el rebote, Nico Laprovittola regalaba canastas a sus compañeros, y hasta Juani Marcos o Youssoupha Fall tenían su protagonismo.

Se marchó el Barça de 10 (36-46) aprovechando el inicio de la frustración del Real Madrid con el arbitraje. Se extrañó Théo Maledón de llevarse una técnica tras señalar a un árbitro reclamando una falta en una penetración suya. Scariolo paró el partido y les exigió a sus jugadores defensa y concentración, y el tiempo muerto resultó efectivo, ya que los locales apretaron el acelerador, con un par de triples de Facu Campazzo y Sergio Llull para reducir la desventaja a cuatro tantos (44-48) para cerrar la primera mitad.

Tomas Satoransky, ante Facundo Campazzo / ACB Photo - Borja B. Hojas

Esas últimas acciones blancas no empañaban una excelente primera mitad del Barça, que debía mantener la concentración en la segunda para tratar de llevarse el primer Clásico de 2026. La igualdad se mantuvo al inicio del tercer cuarto, pero el Madrid, liderado por Hezonja, y con un triple de Alberto Abalde, logró darle la vuelta al electrónico (57-55). El Barça no acababa de estar igual de cómodo que en la primera parte, pero los azulgranas seguían inspirados en el triple, con aciertos nuevamente de Punter y Satoransky (62-66).

El Barça logra sobrevivir pese a las faltas

Tras el acierto exterior del checo llegó una importante reacción blanca, empujada por un criterio arbitral que había cambiado bastante respecto a los primeros 20 minutos: a dos minutos y medio para terminar el periodo, el balance de faltas cometidas era de 1-7 (71-68). El tiempo muerto de Pascual fue clave para que su equipo no se descentrase, y con un brillante parcial de 4-9 en el que aparecieron 'Lapro' y 'Toko' Shengelia, el Barça entró al asalto final con una ventaja de dos puntos (75-77).

Nico Laprovittola, en el Clásico ante el Real Madrid / ACB Photo - Borja B. Hojas

El guion del partido guardaba, como no podía ser de otra manera, un último cuarto no apto para cardíacos. El Barça contrarrestaba los arreones locales con un Willy Hernangómez que castigaba a Usman Garuba, y con un Laprovittola que estaba recordando al mejor 'Lapro'. Dos aciertos desde el 4,60 del argentino servían para situar el 82-86 a seis minutos y medio para el final del Clásico, obligando a Scariolo a detener el encuentro.

Show de Laprovittola

La igualdad no se rompía, entrando a los cinco minutos finales con una ventaja mínima para el conjunto azulgrana (89-90). Pero Laprovittola seguía imparable, el Real Madrid no lograba pararlo, y el argentino seguía castigando la defensa: anotó un 2+1 y encontró a Satoransky para un nuevo triple del checo que empezaba a encender las alarmas en el Movistar Arena (89-96 a falta de cuatro minutos).

Ni mucho menos se iba a rendir el Real Madrid, con seis puntos consecutivos de Hezonja que metían de lleno a su equipo en partido (95-98). Pero entonces, la locura azulgrana, con un triple frontal a tabla de Parra, y un rebote ofensivo agónico que Willy convirtió en canasta para dejar el Clásico visto para sentencia, y para que el Barça, al fin, rompiese la racha de derrotas seguidas ante el eterno rival. 100-105 para un Barça que sigue volando en ACB, con ocho victorias ligueras consecutivas.