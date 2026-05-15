El Barça se harta y emite un comunicado sobre los rumores del futuro de Xavi Pascual y el presunto interés en Ibon Navarro

El Barça ha pasado a la acción tras hartarse de las últimas publicaciones aparecidas en medios de comunicación en referencia al futuro de Xavi Pascual en el club.

Tras las especulaciones aparecidas sobre la incógnita de la continuidad del técnico de Gavà al frente del equipo, y presuntas informaciones que apuntan hacia Ibon Navarro como posible sustituto de Pascual en caso de que se marche, la entidad azulgrana ha emitido un comunicado reiterando de manera contundente su apuesta y total confianza en Pascual.

Xavi Pascual, dirigiendo al Barça en un partido / Dani Barbeito

El Barça solo se plantea un futuro con Pascual

'SPORT' publicó en las últimas horas que, si bien es cierto que Dubai emerge con fuerza para tratar de seducir al actual técnico del Barça, en el club azulgrana tienen como objetivo prioritario que Pascual siga al frente del equipo más allá del siguiente verano y que comande la reconstrucción del nuevo proyecto que habrá en el Palau a partir del próximo curso.

Poco después, 'MD' publicó que el conjunto azulgrana tenía un principio de acuerdo con Ibon Navarro, actual técnico de Unicaja. Algo que ha hecho que el Barça pase a la acción y desmienta dicha afirmación a través del comunicado.

Ibon Navarro, en la visita al Palau Blaugrana esta última temporada / ACB Photo - Judit Cartiel

El comunicado del Barça

"El Barça quiere aclarar que, a raíz de las últimas informaciones aparecidas en algunos medios, solo contempla a la figura de Xavi Pascual para liderar el proyecto en el que se está trabajando de manera conjunta. Tal y como manifestó el GM de la sección, Juan Carlos Navarro, el pasado 10 de abril, "no veo un futuro sin Xavi Pascual". El club, además, niega de manera categórica y rotunda haberse reunido con cualquier otro entrenador de cara al futuro más inmediato".