El Barça - Hapoel Tel Aviv se jugará a puerta cerrada

El Barça ha emitido un comunicado este viernes en el que confirma que el duelo ante el Hapoel Tel Aviv, que se celebrará el 13 de marzo en el Palau Blaugrana, se disputará sin afición. Tal como sucedió contra el Maccabi, los de Pascual volverán a jugar en casa sin la presencia de sus seguidores, un factor que ya molestó a Xavi Pascual en aquella ocasión.

"El Club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de Alto Riesgo y se ha trasladado al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todos los asistentes al partido", iniciaba el comunicado del conjunto blaugrana.

Xavi Pascual ya mostró su indignación por jugar a puerta cerrada contra Maccabi / EFE

"El Club devolverá la parte proporcional del importe del partido a todos aquellos socios y socias abonados al baloncesto para la temporada 2025-2026, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada. En el caso de compra individual de la entrada, el Club reembolsará su coste".

Una situación que perjudica al Barça por partida doble, ya que disputará dos de sus partidos en casa de Euroliga sin afición. Teniendo en cuenta la igualdad que reina en la competición, cualquier factor puede ser muy perjudicial para la clasificación. Los abonados se quedarán sin poder vivir uno de los partidos más atractivos de la temporada, ya que el Hapoel está en la parte alta de la tabla.

"Nos seguirán a través de la tele y tenemos que ganar por la afición. Los vamos a echar mucho de menos, es una situación en la que salimos perjudicados sin tener culpa de nada, y la verdad es que no me gusta nada jugar sin nuestro público. Pero es lo que hay, nos tenemos que adaptar y ganar en cualquier caso", comentó Pascual en la previa contra Maccabi.