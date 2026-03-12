Barça - Hapoel Tel Aviv: horario y dónde ver por TV la jornada 31 de la Euroliga

Barça y Hapoel Tel Aviv se enfrentan este viernes 13 de marzo en el Palau Blaugrana en la 31ª jornada de la Euroliga. El equipo de Xavi Pascual quiere salir del bache de resultados que atraviesa en la competición continental, y para ello, deberá batir a un rival de máxima exigencia en un escenario que no contará con público por motivos de seguridad. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Hapoel Tel Aviv y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça vive un momento delicado en la Euroliga. La dinámica del conjunto de Pascual en cuanto a resultados no es nada positiva. En los últimos seis partidos europeos, el cuadro azulgrana ha caído en cinco. De hecho, tras la disputa de la Copa del Rey, el Barça ha perdido en las visitas italianas a Bolonia (85-80) y Milán (87-84).

Xavi Pascual, entrenador del Barça de basket / EFE

Dos tropiezos que se unen a la derrota también lejos del Palau ante Olympiacos (87-75) y en casa contra Fenerbahçe (78-82) y París Basket (74-85). La única alegría en estas últimas semanas en clave Euroliga fue la victoria en el Buesa Arena ante Kosner Baskonia por 91-97.

El Barça llega a la cita con un balance de 17 victorias y 13 derrotas que le sitúan en la octava posición, en puestos que dan acceso al Play-In de la Euroliga. Pascual confía en que jugadores como Kevin Punter (15,6 puntos por partido), Tornike Shengelia (13,2) o Will Clyburn (12,8) puedan dar su mejor versión.

Kevin Punter, en un partido con el Barça en la pasada Copa del Rey / ACB Photo - David Grau

El partido ante el equipo israelí será el primero tras la confirmación de la grave lesión de Nico Laprovittola, que sufrió una rotura en el tendón del aductor de su pierna derecha. Un contratiempo físico que le mantendrá alejado de las pistas los próximos tres meses. Por su parte, Pascual confía en poder contar para la cita con Darío Brizuela, que se perdió el partido de ACB ante Breogán por unas molestias en la rodilla izquierda.

Delante, el Barça tendrá a un Hapoel Tel Aviv que llega al Palau en unas condiciones similares a las del conjunto azulgrana. Los de Dimitris Itoudis, que fueron líderes de la Euroliga durante parte de la primera mitad de la campaña, también han perdido cinco de los últimos seis partidos europeos que han jugado. Eso sí, en el último encuentro, batieron al Olimpia Milano por 92-86.

Elijah Bryant, con 15,5 puntos por partido, es el máximo anotador de Hapoel en la Euroliga. El Barça tampoco deberá perder de vista a perfiles como los de Antonio Blakeney (12,7), Dan Oturu (13) o Vasilije Micic (11,9), el jugador mejor pagado de la competición.

Vasilije Micic, ante Tomas Satoransky / FCB

¿A qué hora juega el Barça - Hapoel Tel Aviv de Euroliga?

El partido entre Barça y Hapoel Tel Aviv, correspondiente a la 31ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Palau Blaugrana este viernes 13 de marzo a partir de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Hapoel Tel Aviv correspondiente a la 31ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.