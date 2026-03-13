En directo
EUROLIGA
Barça - Hapoel Tel Aviv, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 31ª jornada entre Barça y Hapoel Tel Aviv
Barça y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Palau en la 31ª jornada de la Euroliga.
BARÇA 26 - 19 HAPOEL TEL AVIV (FINAL 1Q)
Regala el balón Blakeney y no anota Cale sobre la bocina. Un +7 muy interesante para el Barça en este primer cuarto, con buen nivel de robos (4-0), buena aportación del banquillo, y eso sí, mucho margen de mejora en la defensa de Oturu. Estamos viendo a un Barça alegre, a ver si puede alargar su buen momento en el segundo periodo
¡Canastón de Punter! Como ha vuelto 'KP', infalible a media distancia (26-19)
No anota Blakeney de tres, rebote Willy. Y ahora sí, tras más de nueve minutos, primera falta personal de Hapoel, Wainright es el afortunado (24-19)
TRIIIIIIIIIIIPLEEEE DE JUANIIII MARCOOOOOS (24-19)
Dos libres más para Hapoel, anota Odiase los dos (21-19)
TRIIIIIIIIIIIIIIPLEEEEEEEE DE CAAAALE DESDE LA ESQUIIINA. +4 Barça (21-17)
Regalaaaaaazo de Cale para Willy y primeros puntos del pívot madrileño (18-17)
Forzó personal en ataque Hapoel, de Vesely. Está en pista Willy Hernangómez. A la línea de personal Odiase, anota el segundo tiro libre (16-17)
Otro regalo de Micic para Oturu, empate a 16
Oturu, taponado por Norris pero agarra su rebote y anota el empate a 14. La hunde ahora Norris a dos manos, sensacional (16-14)
