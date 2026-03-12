Barça - Hapoel Tel Aviv y los cuatro fichajes que nunca llegaron al Palau

En la última década, un sinfín de nombres han sonado con fuerza como posibles fichajes del Barça que se quedaron en el limbo por diversas circunstancias. En ese listado habría que citar al galo Yoan Makoundou, al gabonés Chris Silva, Nikola Milutinov, Dylan Osetkowski, Nando de Colo, Chima Moneke, Shane Larkin, Juancho Hernangómez, TJ Shorts o Daniel Theis.

En una situación complicada tras sufrir cinco derrotas en las últimas seis jornadas que han descabalgado al equipo hasta la zona de 'play in', el Barça recibe este viernes al Hapoel Tel Aviv a las 20.30 horas en el Palau con la necesidad imperiosa de ganar para no ver comprometida su posición entre los 10 primeros de la Euroliga.

El actual campeón de la Eurocopa llega en un momento complicado, aunque la trabajada victoria ante el Olimpia Milano por 92-86 calmó un poco las aguas después de cinco derrotas consecutivas. Tanto, que incluso se ha llegado a especular con una posible destitución del griego Dimitrios Itoudis y ha llegado a sonar como sustituto su 'maestro' Zeljko Obradovic, din trabajo desde que dejó de manera tormentosa el banquillo del Partizan.

Vasilije Micic anota ante el Olimpia Milano / HAPOEL BC

Además, el conjunto israelí no puede disputar sus partidos como local a consecuencia de la grave crisis bélica que se vive en Oriente Medio y que originaron los ataques de Estados Unidos a Irán. Llama la atención la postura de la Euroliga, que permite a los equipos israelís seguir compitiendo. Nada que ver con lo sucedido en febrero de 2022 con los equipos rusos. Allí fue un resorte contra Rusia... al igual que la UEFA, la FIFA, el COI...

El Hapoel llega al Palau con cuatro piezas que sonaron en el pasado como futuribles para el Barça. El primero es precisamente Itoudis, quien ya estuvo en la agenda azulgrana en temporadas anteriores y volvió a estar en las quinielas en el verano de 2024 tras la destitución de Roger Grimau. Al final, la dirección deportiva que encabeza Juan Carlos Navarro optó por Joan Peñarroya.

Uno de los jugadores a los que más ha tentado el Barça en los últimos tiempos es Vasilije Micic. El serbio formó una dupla espectacular con Shane Larkin a las órdenes de Ergin Ataman (campeones en 2021 y en 2022) y el club blaugrana porfió por su fichaje por última vez en el verano de 2023, pero optó por irse a la NBA. Y cuando volvió en el verano de 2025, sus pretensiones eran demasiado elevadas y fichó por el Hapoel.

Foto oficial del rival del Barça este viernes en el Palau / HAPOEL BC

Otra opción que ha estado sobre la mesa de Navarro y de Mario Bruno Fernández es Chris Jones. El Barça lo tentó en 2021 cuando dejó el Maccabi, pero fichó por el ASVEL y en 2022 recaló en La Fonteta. En 2024 se repitió la historia, aunque el estadounidense con pasaporte armenio se quedó en el Valencia Basket y el verano pasado recaló en el Hapoel.

Aunque no con tanta insistencia, el Barça siguió atentamente las dos notables campañas del interior Johnatan Motley en el Fenerbahçe (2022-23 y 2023-24). Hace dos veranos fichó por el Hapoel, pero en diciembre de 2023 hubo problemas económicos en el club israelí y la entidad azulgrana sondeó la situación. Se quedó en Tel Aviv y, allí sigue.