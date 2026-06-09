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Baloncesto

Un Barça hambriento arranca el asalto hacia la final de la Liga Endesa

El conjunto azulgrana recibe a La Laguna Tenerife este martes (20h CEST) en el Palau en busca del primer punto de la serie, en ese camino para regresar a una final de la ACB tres años después

El Barça activa el modo semifinales: así prepara el asalto a Tenerife

El Barça activa el modo semifinales: así prepara el asalto a Tenerife

El Barça activa el modo semifinales: así prepara el asalto a Tenerife / Marc del Río

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Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Ambición, hambre y ganas son tres ingredientes que no le faltan a un Barça que, esta noche, a partir de las 20h (CEST), arranca su camino hacia la final de la Liga Endesa recibiendo en el Palau a La Laguna Tenerife. Tras eliminar a UCAM Murcia y después de que los de Txus Vidorreta diesen una de las grandes campanadas en lo que va de temporada en Europa, 'cargándose' al Real Madrid, Xavi Pascual y sus jugadores recuperan el factor pista, con los dos primeros asaltos de la eliminatoria que podrán disputar ante su afición.

Lo cierto es que el cuadro azulgrana ha perdido sus dos últimos compromisos ligueros en el Palau. Pero la situación ha cambiado respecto a la hoja de ruta que se preveía cuando terminó la fase regular, y siempre desde el máximo respeto, y conscientes de que tocará dar lo mejor de si en la serie, al Barça se le han puesto las cosas bastante más sencillas para regresar a una final de la ACB tres años después de la última vez.

Salen reforzados de la eliminatoria ante UCAM

El Barça llega a la cita después de haber dejado una buena imagen en la eliminatoria anterior. Es cierto que UCAM se impuso en Barcelona, pero la imagen del conjunto azulgrana fue muy diferente a la del 'atropello' ante Valencia Basket de hace diez días. En tierras murcianas, Pascual y sus jugadores firmaron dos de las actuaciones más convincentes de la campaña, y la confianza es máxima para asumir un nuevo desafío en esta temporada tan y tan cargada de dificultades.

El técnico azulgrana, que dirige sus últimos partidos antes de marcharse a Dubai, cuenta con la disponibilidad de toda la plantilla, de manera que tendrá que hacer un par de descartes. Ante UCAM, Miles Norris y Juan Núñez fueron los jugadores que no entraron en rotación, y a la espera de ver lo que sucede, tendría lógica que Myles Cale, especialista defensivo, repitiese convocatoria para tratar de frenar todo el talento exterior del rival.

Talento exterior

Jaime Fernández fue protagonista en el primer partido ante el Madrid, anotando 17 puntos y cuatro triples que permitieron sellar el primer punto de la eliminatoria. Patty Mills, que ya se apuntó 21 tantos en el segundo, firmó 29 en el tercero y definitivo. Y el 'eterno' Marcelinho Huertas, tras estar algo discreto en el primer choque (7) y quedarse a cero en el segundo, brilló en el tercero con 23 puntos, tres rebotes y tres asistencias.

Además, las ausencias de Fran Guerra por una lesión en su tobillo derecho, y de Gio Shermadini a causa de unas arritmias cardíacas, llevó al club aurinegro a acudir al mercado y reforzar su juego interior con Kevin Yebo. El pívot alemán, desconocido para el gran público, se coronó en Madrid el pasado sábado, con 22 tantos y siete rebotes que destrozaron al juego interior blanco. Los pívots del Barça ya están más que avisados.

El aviso de Pascual

Con la llegada de Mills y Yebo, Tenerife ha ganado algo de velocidad en el ritmo de su juego. "Realizan uno de los mejores baloncestos de la competición y lo que están haciendo tiene un gran mérito. Vidorreta les hace competir con un gen especial y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien. Nosotros tenemos que seguir con este tono hasta el final", comentó Pascual en Murcia sobre su rival en 'semis'.

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Se espera el Palau de las grandes ocasiones, y ese factor de sexto jugador que debe ser clave en ese camino hacia la gran eliminatoria por el título. Toca ir partido a partido y no mirar más allá del primer duelo, pero el Barça tiene una oportunidad prácticamente irrepetible para regresar a una final ACB.

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