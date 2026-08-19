El Barça se guarda la 'carta Xevi Pujol': Makoundou no cerraría la plantilla

El Barça más renovado de los últimos tiempos echará a andar el próximo lunes con tantas novedades, que tan solo Juan Núñez, Kevin Punter, Darío Brizuela y Joel Parra se mantienen con respecto al equipo que vivió otra tortuosa campaña. Dudas por las arriesgadas apuestas, pero satisfacción por haber conseguido armar un bloque muchísimo más físico.

Se fueron Tomas Satoransky (Hapoel Tel Aviv), Nico Laprovittola (Asisa Joventut), 'Juani' Marcos (UCAM Murcia), Myles Cale, Miles Norris (Bayern), Will Clyburn (Fenerbahçe), Tornike Shengelia (Dubai Basketball), Youssoupha Fall (Nanjing Monkey Kings) y Willy Hernangómez (Unicaja). Ni tampoco el técnico Xavi Pascual (Dubai), con Aleksander Sekulic como nuevo inquilino.

En el capítulo contrario, hay nueve fichajes confirmados: Justin Robinson (París Basketball), Umoja Gibson (Cedevita), Tyrese Martin (Philadelphia 76ers de la NBA), Stanley Umude (Austin Spurs de la G-League), Agustín Ubal (Kids&Us Manresa), Olivier Nkamhoua (Varese), Tosan Evbuomwan (Charlotte Hornets de la NBA), Josh Nebo (Olimpia Milano) y Olek Balcerowski (Unicaja).

Aleksander Sekulic, firmando su contrato como técnico del Barça / FCB

La décima incorporación podría ser Yoan Makoundou, el ala-pívot francés que estuvo prácticamente fichado el pasado verano y al que el AS Monaco terminó vetando por hacer las cosas mal, por hablar con el jugador sin tener el acuerdo cerrado con su anterior club. Los problemas en el club del Principado le abrieron la puerta y desde marzo juega en los Fujian Sturgeons (China).

Es un jugador de 26 años y 2,07 metros, muy físico y todavía en progresión. En el club se valora mucho su capacidad para jugar por encima del aro y el trabajo que ha realizado para mejorar su amenaza exterior hasta llegar al 35,0% de acierto en su última temporada en el AS Monaco en la Ligue 1 francesa. Fuentes del club recalcan a SPORT que su llegada no cerraría la plantilla.

El Barça tiene mucho margen salarial para incorporar al ansiado pívot diferencial, esa figura necesaria después de la 'espantá' de Moses Wright en una operación fantasmagórica que dejó casi un millón de euros en la caja y al equipo sin su referente interior. Se asegura que no hay prisas y que no se descarta realizar este fichaje con la temporada empezada.

Makoundou, hace dos temporadas en el Türk Telekomspor / EUROCUP

Y aquí es donde entra en juego Xevi Pujol. El flamante nuevo director deportivo del Barça es un experto en encontrar refuerzos de nivel entre los descartes de la NBA o en agentes que de repente son libres con la temporada empezada. El curso pasado, el catalán ya demostró esas habilidades en el Baskonia y ahora tiene al lado un Mario Bruno Fernández que tendrá más libertad para trabajar.

A Kobi Simmons lo reclutó el 18 de octubre de los Gigantes de Carolina de Puerto Rico y su rendimiento fue espectacular, al igual que sucedió con un Eugene Omoruyi que llegó del Al-Nasr de Dubai a 20 días de acabar 2025. Unos días antes llegó Gytis Radzevicius desde el Lietuvos Rytas y Jesse Edwards fichó el 10 de marzo, procedente del Melbourne United australiano.

El catalán también exhibió esas dotes en su exitosa etapa en Manresa. En el curso 2022-23 obró un 'milagro' junto a Pedro Martínez, con una salvación basada en dos fichajes de urgencias en diciembre: el lituano Martinas Geben y el estadounidense Devin Robinson (el más clave). En octubre de 2023 recuperó a Pierre Oriola y en febrero de 2025 llegó Armel Traoré.

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