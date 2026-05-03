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Barça - Gran Canaria, en directo hoy: partido de la Liga Endesa, en vivo
Barça y Gran Canaria se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 29ª jornada de la Liga Endesa
David Raurell
Barça y Gran Canaria se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 29ª jornada de la Liga Endesa.
1r CUARTO
¡Show de Punter!
Primer triple para el azulgrana, que ha anotado los siete puntos del Barça. Tiene una tarde inspirada Kevin.
1r CUARTO
¡Kevin Punter anota la primera canasta del partido para el Barça!
El norte-americano deberá ser clave esta tarde ante la plaga de bajas del equipo de Pascual.
1r CUARTO
¡Arranca el partido!
La primera posesión es para Dreamland Gran Canaria
Xavi Pascual, por su parte, presenta el siguiente quinteto inicial:
Punter, Juani Marcos, Shengelia, Parra y Fall
Confirmado el quinteto de Gran Canaria
Néstor García apuesta de inicio por:
Jefferson, Robertson, Brussino, Metu y Tobey
Ante tantas bajas, Pascual ha convocado a los jovenes Dani González y Sayon Keita para el encuentro ante Gran Canaria.
Bajas destacadas en el Barça
El club ha comunicado que Will Clyburn, Jan Vesely, Kusturica, Satoransky y Laprovittola serán baja para el partido de esta tarde.
Clyburn ha sufrido un problema de salud que deberá tener un seguimiento médico; Vesely ha visto como sus molestias en la rodilla derecha han incrementado; y Kusturica sufrió un esguince en el tobillo derecho en el Campeonato de España Junior.
Por su parte, 'Sato' y 'Lapro' continúan recuperandose de sus lesiones.
Los jugadores culés se conjuran minutos antes que arranque el encuentro:
El FC Barcelona llega al encuentro siendo 5º clasificado con 19 victorias. Por delante de los azulgranas, se encuentran Real Madrid (líder), Valencia Basket, UCAM Murcia y Baskonia.
Gran Canaria, por su parte, vive inmerso en la zona baja de la clasificación con nueve victorias, las mismas que San Pablo Burgos y Casademont Zaragoza.
¡Sean bienvenidos al Palau Blaugrana!
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo del encuentro entre Barça y Dreamland Gran Canaria correspondiente a la 29a jornada de la Liga Endesa.
Tras el K.O. en Euroliga ante Mónaco, los de Xavi Pascual deben centrarse en la última competición que hay en juego: la liga.
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