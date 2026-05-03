Barça - Gran Canaria, en directo hoy: partido de la Liga Endesa, en vivo

Bajas destacadas en el Barça

El club ha comunicado que Will Clyburn, Jan Vesely, Kusturica, Satoransky y Laprovittola serán baja para el partido de esta tarde.

Clyburn ha sufrido un problema de salud que deberá tener un seguimiento médico; Vesely ha visto como sus molestias en la rodilla derecha han incrementado; y Kusturica sufrió un esguince en el tobillo derecho en el Campeonato de España Junior.

Por su parte, 'Sato' y 'Lapro' continúan recuperandose de sus lesiones.