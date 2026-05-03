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Barça - Gran Canaria, en directo hoy: partido de la Liga Endesa, en vivo

Barça y Gran Canaria se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 29ª jornada de la Liga Endesa

Barça y Gran Canaria se enfrentan en la 29ª jornada de la Liga Endesa

Barça y Gran Canaria se enfrentan en la 29ª jornada de la Liga Endesa / ACB Photo - Eduardo Verdejo

David Raurell

Barça y Gran Canaria se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 29ª jornada de la Liga Endesa.

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