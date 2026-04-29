El Barça se frota las manos: Diallo, James y Wright brillan en los playoffs de Euroliga

En la primera 'batalla' eliminatoria de la Euroliga, Zalgiris y Mónaco no empezaron con bien pie. Dos derrotas predecibles, pero que dejaron un buen sabor de boca en lo individual. Y es que los tres nombres que más suenan para incorporarse al Barça de basket fueron los mejores de su equipo y despiertan la ilusión en Barcelona. Ellos son Mike James, Moses Wright y Alpha Diallo.

Empezando por los monegascos, ellos ya sabían a lo que se atenían. A pesar de clasificarse para los playoffs en un sufrido play-in, el 'premio' ya había sido revelado con anterioridad: enfrentarse al mejor equipo de la competición. En su visita a El Pireo, más allá del primer cuarto donde plantaron cara, Olympiacos demostró su dominio y se apuntó el primer punto de la eliminatoria.

Mike James y Alpha Diallo fueron los máximos anotadores, con cierta diferencia, de su equipo. Una 'buena' noticia para el Barça de basket, que aunque esté ausente en esta fase, sigue de cerca el rendimiento de las posibles incorporaciones. Además, el nivel que muestren en los playoffs es fundamental para valorar el nivel físico al que llegan a final de temporada y la capacidad de ser determinantes en grandes citas.

Moses Wright, con Zalgiris / EFE

James anotó 19 puntos, solo por detrás de los 20 de Vezenkov, además de repartir siete asistencias y cazar cuatro rebotes. Un partido muy completo en lo individual, acumulando 32 minutos en pista. Sí, tiene 36 años, pero no puede estar más fino. Por el otro lado, Alpha Diallo, que suena mucho estos días, acabó el encuentro con 15 puntos y siete rebotes.

Tampoco lo tenía fácil Zalgiris, aunque visitaba a un Fenerbahçe con dudas en las últimas semanas. Biberovic se encargó de despejarlas, con 26 puntos (seis triples de ocho). Uno de los jugadores más destacados de los lituanos fue Moses Wright, muy bien posicionado para unirse al Barça la próxima temporada, que volvió a dominar la zona rival e incluso anotó desde el exterior.

El interior chipriota acabó con 19 puntos y cinco rebotes, aunque no fueron suficientes para contrarrestar el buen nivel de los turcos. Aun así, se trata de otra actuación en la que demuestra que es totalmente dominador en la élite europea, algo que no ha tenido el Barça en los últimos años en el pívot. Además, defensivamente no es un jugador fácil de superar.

El mejor defensor de Europa

Aunque no se trate de un interior como tal, no hay mejor defensor que Alpha Diallo en Europa. El norteamericano fue elegido mejor defensor de la Euroliga. Juntamente con Wright, formarían un muro mucho más difícil de franquear que el que se ha construido en los últimos cursos. Además, no contaría como extracomunitario, ya que podría aferrarse a la condición de 'cotonou'.

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Los playoffs siguen adelante, sin la presencia del Barça, y el papel de Mónaco y Zalgiris también será importante para que los jugadores decidan si quedarse o no. Además, cuando estos equipos ya finalicen la temporada, será el momento para negociar con mayor facilidad. Mientras tanto, el equipo de Xavi Pascual afronta el último reto del curso: la ACB.